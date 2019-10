Guillermo Altares gana el premio al mejor libro de ensayo de los libreros de Madrid

El periodista de EL PAÍS Guillermo Altares ha sido anunciado este viernes como ganador del premio al mejor libro de ensayo por su obra Una lección olvidada. Viajes por la historia de Europa (Tusquets, 2018). El reconocimiento lo hace el gremio de libreros de Madrid, que ha descrito el texto de Altares como “un viaje por la historia de nuestro viejo continente, por hechos, lugares y personajes fascinantes que han sido piezas fundamentales en la construcción de lo que hoy conocemos como Europa”.

El jurado que elige al ganador también ha dicho: “Mezclando el género periodístico, histórico e incluso novelesco nos regala un libro maravilloso, un deslumbrante compendio, escrito con un gran estilo, que recorre hechos y personajes fascinantes que absorben cada instante histórico europeo y que han sido escogidos con emotividad y un hondo conocimiento”.

Cubierta del libro 'Una lección olvidada. Viajes por la historia de Europa', de Guillermo Altares.

Una lección olvidada. Viajes por la historia de Europa es una narración a través del tiempo y de la geografía de Europa que presta especial atención a temas propios del autor como la cultura, el arte, la literatura, la ecología y la guerra. El relato comienza en la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, hace 36.000 años, y termina en la guerra de Kosovo, y se convierte en un intento por explicar las dinámicas del continente a lo largo de la historia.

Parte de la riqueza del libro está en la forma en que se entrelazan episodios históricos muy alejados en el tiempo, como el Holocausto, la época del emperador Alejandro Magno, la toma de Béziers en 1209, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 y el de Olof Palme en Oslo, en 1986.

El día en que se ha conocido el premio, Altares ha recordado de dónde surgió la idea de escribir el libro: "He pasado la vida viajando por Europa y me di cuenta de que el continente vivía un momento de crisis. Así que me apeteció escribir un libro de viajes y de historia que reivindicase a la Unión Europea". A pesar de los movimientos euroescépticos que hay en la actualidad, dice, no hay nada que hacer frente al hecho de que Europa está unida.

Altares ha recordado también que, para escribir las 480 páginas del libro, hizo un ejercicio de memoria por los viajes que ha hecho a lo largo del continente, aunque también hizo nuevos recorridos en el momento de escribirlo. Esos periplos por Europa los complementó con cerca de cinco años de documentación sobre los temas que abarca el texto: desde la prehistoria hasta la guerra de Kosovo y con alguna referencia a la situación actual.