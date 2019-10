Wagner, Pink Floyd y Picasso entran en la nueva temporada infantil y juvenil del Teatro Real

Cuando el grupo británico Pink Floyd publicó su legendario disco The Dark Side of The Moon, en 1973, el compositor alemán Richard Wagner ya llevaba 90 años muerto. Sin embargo, a pesar de la distancia en el tiempo y en los géneros musicales, ambos artistas formarán parte, en la obra Piano de otros mundos, de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid, que comienza este viernes. La pieza encargada de abrir el ciclo es Mi amigo el monstruo, inspirada en el libro Frankenstein, de la autora británica Mary Shelley.

La nueva temporada ha sido presentada este miércoles en el propio Teatro Real por su director, Ignacio García-Belenguer; el director artístico del Teatro, Joan Matabosch; y la coordinadora artística del departamento pedagógico, Rita Consentino. La programación, que está conformada por siete obras, está destinada a un público de entre cuatro y 12 años de edad. En total serán 103 funciones: 69 para familias y 34 para grupos de colegios exclusivamente.

El Real también presentará obras inspiradas en algunas pinturas de Pablo Picasso y en el cine del actor y director estadounidense Buster Keaton. Además, las retransmisiones de las puestas en escena que ha habido en los últimos años, y que han permitido que cerca de 40.000 niños de colegios de toda España disfruten de la oferta del Real, continuarán en la nueva temporada.

Esta será la primera vez, en los 18 años de existencia de El Real Junior, que habrá una mujer que dirija la orquesta. Será Lucía Marín, que conducirá en mayo de 2020 a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid en la obra ¡A la bin! ¡A la ban! ¡A la Ludwig van!, un concierto para conmemorar los 250 años del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven. La maestra Marín ha dado algunos detalles de su presentación: "Será un recorrido por la vida de Beethoven y por sus grandes números. Los niños son un público enormemente exigente y es enormemente gratificante para nosotros ver sus caras de ilusión".

Las obras, además, tendrán una guía didácticas para ayudar a los más niños a comprender las funciones a las que asistan. El director del Teatro Real lo ha explicado: "Todas las funciones van acompañadas de unas unidades didácticas. Los profesores lo trabajan, estudian al compositor, los instrumentos y el contenido. Eso hace que los niños vengan preparados para lo que van a ver y a escuchar".

La coordinadora del departamento pedagógico también ha resaltado la importancia de los profesores en el éxito de las funciones para el público infantil: "Tenemos un diálogo muy cercano con los profesores, para estar a disposición de ellos en todo lo que necesiten y que la experiencia en el teatro sea lo más placentera posible, no solo para ellos, sino para los niños también".

La nueva temporada ofrece también los talleres dominicales ¡Todos a la Gayarre!, en la sala homónima del teatro. Su objetivo es que los niños entren en contacto con el mundo de la ópera y de obras como La Valquiria, de Wagner, La flauta mágica, de Mozart o Il Pirata, de Bellini. Los primeros de estos encuentros fueron el pasado 6 de octubre, y los siguientes serán el 17 de noviembre. En adelante, un domingo de cada mes habrá dos talleres, hasta el 7 de junio de 2020.