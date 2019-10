Diez citas imprescindibles del festival de Sitges

Hoy empieza en Sitges la 52ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, donde se reúnen los grandes creadores del género y los fans, miles de fans, que bien cogen el cercanías cada mañana para viajar de Barcelona a Sitges, bien se alojan en el pueblo para disfrutar de las sesiones, principalmente en el Auditorio del hotel Meliá, de lo mejor del cine fantástico y de terror. Y de entre todo ello, de esos 11 días de proyecciones de 171 películas en 355 sesiones aquí hemos escogido diez citas.

1.- Sam Neill. El actor irlandés, criado entre Nueva Zelanda y Australia, ha hecho una larga carrera en todo tipo de géneros. Sitges le homenajea por títulos como El final de Damien, La posesión, Un grito en la oscuridad, A la caza de los ñumanos y, sobre todo, Parque Jurásico, saga a la que volverá porque forma parte de la nueva entrega. Recibirá el Gran Premio de Honor el sábado 12.

2.- Ventajas de viajar en tren. El debutante Aritz Moreno dirige con soltura y nervio la adaptación de la novela de Antonio Orejudo que ha realizado Javier Gullón. La trama se retuerce hasta extremos febriles desde su arranque, cuando Helga, una escritora, es abordada en un tren por un psiquiatra, que le cuenta uno de sus casos más fascinantes. Ventajas de viajar en tren se va abriendo a varias ramificaciones, a geniales delirios basadas en férreas interpretaciones de Pilar Castro, Belén Cuesta, Luis Tosar, Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio y un muy divertido Javier Botet. Participa en la sección Oficial.

3.- Documentales sobre cine. Sitges siempre guarda un espacio para documentales que incidan en el cine. En la sección Oficial, fuera de concurso, pueden verse Sesión salvaje, sobre la época dorada del cine de género en España; Making Waves: The Art of Cinematic Sound, que analiza la historia de las palabras, la música y los efectos sonoros en el cine, y Memory - The Origins of Alien, que indaga en el filme mítico de Ridley Scott.

ampliar foto Luis Tosar, en 'Ventajas de viajar en tren'.

4.- Bacurau. La película de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho llamó la atención en Cannes con su cóctel de realismo mágico, ciencia ficción y lucha social, una distopía que obtuvo en el certamen francés el Premio del Jurado. En Sitges se verá en la sección Oficial.

5.- Asia Argento. Actriz, directora, hija de Dario Argento, capaz de lo mejor y de lo peor en pantalla, la italiana Asia Argento es hoy una de las voces más populares en las denuncias de acoso sexual en el mundo del cine. Recibe uno de los premios de honor de Sitges el domingo 6.

6.- Pupi Avati. El director, guionista y productor italiano ha sido uno de los grandes del fantaterror europeo. Otro homenaje más que merecido (el domingo 6) para el autor de Contrato de sangre, Zeder o L'arcano incantator.

7.- El Camino: A Breaking Bad Movie. Solo Cannes se resiste al influjo Netflix. En Sitges, las sesiones se abren y se cierran con títulos Netflix. La inauguración corre a cargo de En la hierba alta, adaptación de Vincenzo Natali de un cuento de Stephen King. Y la clausura, El Camino: A Breaking Bad Movie, prolonga la trama de Breaking Bad a través de Jesse Pinkman, el personaje que encarna Aaron Paul. Dirige Vince Gilligan, garantía de que el espíritu se mantiene.

8.- Sadako. Vuelve Hideo Nakata (Ring, Ring 2 o Dark Water), y los fans lo celebramos. Sadako arranca en un psiquiátrico, donde es internada una chica que solo dice su nombre. A partir de ahí, vídeos y maldiciones para animar la trama. Se ve en Panorama Fantástico.

9.- Zombi Child. Bertrand Bonello puede con todo, y eso incluye una peli de zombies como esta, que se desarrolla en la Francia actual, en un colegio de élite en el que un alumno haitiano revela un secreto familiar. Se proyecta en Noves Visions.

10.- Paradise Hills. La película de la española Alice Waddington se sumerge en el submundo turbio de un centro de rehabilitación, con un guion de Nacho Vigalondo. Ha estado en los certámenes de Sundance y Austin, antes de llegar a la Oficial de Sitges.