La disección de Thomas Struth

Thomas Struth y la escultora Cristina Iglesias trabajaron mano a mano en una exposición que se pudo ver en 2014 en la galería madrileña Ivorypress. Fruto de esta muestra, On Reality, quedó el catálogo, Constructions of the Imagination (Construcciones de la imaginación), cada una de las fotografías de esta publicación se pueden ver en una vitrina de la muestra del Guggenheim. Además, el clan de los Iglesias, 14 de ellos, está inmortalizado en la parte de los retratos familiares.

Las meninas son un hito de la carrera del fotógrafo. En sus imágenes de visitantes de museos siempre los retrataba de espaldas con el objetivo dirigido hacia el cuadro. Es, por primera vez en el Prado, cuando se pueden ver los rostros de los espectadores: un grupo de escolares frente a la obra de Velázquez.