Así es ‘Sorry We Missed You’, el último drama de Ken Loach

Kris Hitchen, en el tráiler de 'Sorry We Missed You'

Sorry We Missed You volvió a estremecer al público del festival de Cannes con otra historia tan verosímil como dolorosa del veterano director Ken Loach. El protagonista intenta sobrevivir en la jungla del nuevo capitalismo, de empresas que ya no consideran al trabajador como empleado sino como asociado, a costa de no pagarles seguridad social ni festivos ni horas extras en el triunfo de lo precario. Y cuando su situación como repartidor en una de estas compañías tan siglo XXI le lleva al límite, su familia sufre las consecuencias. Si antes eran clase media con aspiraciones, ahora a duras penas sobresalen de la clase baja. Sorry We Missed You se proyectará en la sección Perlak del festival de San Sebastián, que empieza el próximo viernes, antes de su estreno comercial en España el 31 de octubre, y aquí adelantamos su tráiler.