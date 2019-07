La Camorra queda al descubierto

Tenía todos los componentes necesarios para ser un libro de éxito: asesinatos, drogas, mafiosos… Pero además, a esa aparente hipérbole criminal se sumó el elemento más atractivo de todos: era una historia real. Tan real que Gomorra llevó a su autor, el periodista Roberto Saviano, a vivir encadenado a la protección de varios escoltas por las amenazas que la Camorra vertió sobre él. El escritor destapó en 2006 el entramado que sostiene a la mafia napolitana en un relato que ha sido editado en cuarenta países y que ha vendido más de tres millones de copias. La obra es el tercer libro de la colección Crímenes reales, en la que EL PAÍS recopila 25 títulos basados en historias acaecidas en diferentes épocas y lugares, pero que conmovieron y horrorizaron por ser verídicas.

El puerto de Nápoles es el primer escenario de esta narración. “No hay producto manufacturado, tela, artículo de plástico, juguete, martillo, zapato, destornillador, perno, videojuego, chaqueta, pantalón, taladro o reloj que no pase por el puerto”, escribe Saviano al comienzo de Gomorra. Este punto de entrada y salida de materiales permite a la Camorra conseguir todo aquello que necesita y deshacerse de lo que no quiere volver a ver, de una manera clandestina y en cantidades que se pesan en toneladas. Los escenarios y situaciones que describe parecen sacados de una ficción de Serie B, una realidad con la que conviven los camorristas y que tiene consecuencias nefastas para todos los que se cruzan en su camino.

Saviano se convirtió con 26 años en un prodigio del periodismo al meterse hasta el fondo de esta historia en la que denuncia claramente un sistema podrido. “La neutralidad y la distancia objetiva son lugares que nunca he conseguido encontrar”, asegura en el libro. El ansia por verlo todo con sus propios ojos le hizo componer una obra ampliamente documentada y de calado internacional, pues como se recoge en el libro y él ha repetido en varias entrevistas, lo que sucede en Nápoles no es un caso aislado, sino que necesita de la connivencia de otras organizaciones con sedes en diferentes países. Señala directamente a España como un nudo indispensable en las rutas del tráfico de cocaína. Así, Gomorra no es solo la historia de esta región italiana, sino la del narcotráfico y la corrupción a escala global.

El libro causó un efecto dominó, un contagio colectivo por conocer cómo respira y vive la Camorra. El texto se convirtió en serie televisiva, otro éxito que se sigue emitiendo hoy en día. Conferencias, entrevistas… Saviano pasó a ser uno de los hombres más famosos de Italia y también uno de los más escurridizos debido a las amenazas de muerte bajo las que vive. Perdió su libertad de movimientos y su vida privada. Lo justificó así en un artículo de EL PAÍS: “Si un hombre no está dispuesto a arriesgar nada por sus ideas, o sus ideas no valen nada o el que no vale nada es él”.

Gomorra pertenece ya a los clásicos del género true crime, crónica negra, que recoge historias reales, como las que forman la colección de EL PAÍS. Cada entrega está disponible (5,95 euros) tanto en quioscos como en la web de Colecciones. A la obra de Saviano le sigue el título Dimensión desconocida, de Nona Fernández, un relato sobre la dictadura chilena que está llamado a ser un clásico.