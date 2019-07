La feria taurina de Bilbao mantiene su estructura con aires de interinidad

La Semana Grande de Bilbao ya conoce los carteles. Será el último ejercicio a cargo de la Junta Administrativa, ya que en los próximos meses se conocerá el nuevo empresario del coso para los quince años venideros. Será el último, pero con la misma firma de los años anteriores: dos tardes toristas en el primer y segundo domingo, un lunes de toreros jóvenes, las figuras juntas en cuatro carteles de martes a viernes, el segundo sábado con aires de resaca y la apertura con Hermoso de Mendoza. Una estructura que se repite en Bilbao desde hace ya bastante tiempo y los cambios quedan para cuando lleguen los nuevos.

Los tradicionales de Bilbao echarán en falta que se hable sobre todo del protagonismo del toro, con demasiadas divisas primas-hermanas. Sin figuras en las tardes de carácter torista, con los diestros escudados en sus hierros predilectos donde el aficionado ya está cansado de verles.

“Somos una feria torista y, además, están todas las figuras; creemos que con los alicientes para que acuda la gente a los tendidos”, sentenció Alfonso Gil, teniente-alcalde de Bilbao, que ayer estrenó su nuevo cargo como administrador general de la plaza. Sin embargo, en la presentación realizada en los salones de la Plaza de Toros Vista Alegre apenas se habló de ganaderías y sí de repeticiones de las figuras. Es para lo que está ahora la feria que se coronó como el centro del toro-toro.

Si es un ciclo con pocos destellos que paralicen el agosto taurino, como en aquellos rutilantes años ya en el recuerdo, es también cierto que todos los días el aficionado encontrará un aliciente para acudir a la plaza. Desde la tarde de los victorinos, con Curro Díaz, el adiós de El Cid y el esperado Emilio de Justo, hasta el cartel estrella del día grande -viernes- con Urdiales y Roca Rey, las dos puertas grandes del año pasado, junto a Ureña, el triunfador de San Isidro. Pablo Aguado aparece perfectamente arropado por Enrique Ponce y El Juli, en su única presencia en Bilbao, con las reses de Garcigrande por enésima vez para el madrileño.

Los favoritos del público bilbaíno, Enrique Ponce y Diego Urdiales, rivalizarán una tarde junto a Ginés Marín ante los controvertidos astados de Zalduendo, que provocaron un rechazo solamente frenado por su éxito en Madrid. También estarán Antonio Ferrera, Manzanares y Roca Rey en la corrida de Victoriano del Río. La tarde de los jóvenes es para Román, Luis David y Álvaro Lorenzo, que pecharán con los siempre interesantes ‘torrestrellas’ de Álvaro Domecq.

Sí ha supuesto una sorpresa la inclusión de Finito de Córdoba, siempre polémico en sus paseíllos en esta plaza, y que abrirá el cartel de Fuente Ymbro que completan Juan Leal y José Garrido.

Por el contrario, David de Miranda es la ausencia más destacada. “Se le ha ofrecido venir, pero no ha cuadrado y no ha sido porque la empresa no haya querido traerlo”, explicó Alfonso Gil. Todo apunta a que el onubense no quiso entrar en uno de los primeros carteles del ciclo y será el primer recambio si hay una inesperada sustitución. Otro ausente es Miguel Ángel Perera, que tampoco vio con buenos ojos la propuesta realizada por la empresa.

Alguien echará en falta a Morante, quien no ha estado bien en sus últimas tardes en esta plaza, o a Pepe Moral, diestro que rayó a gran altura hace un año. “Hemos querido que volviesen todos los que cortaron oreja en el pasado ciclo, como Adame por ejemplo, y Pepe Moral, que aunque no llegó a hacerlo estuvo bien, pero ha habido que elegir y priorizar de esta manera”, analizaron los miembros de la Junta Administrativa.

En un año marcado por las novedades que arrojó Madrid, se esperaba algún cartel con sello propio, pero fuentes de la empresa aseguraron que no han podido firmar un mano a mano lleno de rivalidad ni acartelar a una figura con un hierro torista por negativa de algunos diestros, lo que resta, sin duda, alicientes al ciclo.

El rumor sobre una posible presencia de José Tomás en Bilbao también acaparó comentarios. “Todos queremos tenerlo, pero es José Tomás quien decide dónde actúa y ante eso no podemos hacer más; no ha querido venir ni aquí ni a San Sebastián y no está en nuestra mano lo demás”, afirmó Manuel Chopera.

Una de las decepciones es la tarde de rejoneo que abrirá las Corridas Generales con el mismo cartel del pasado año: Pablo Hermoso y Lea Vicens con Guillermo Hermoso, ahora ya alternativado. “Hemos tenido que elegir un año más y si atendemos a la temporada, creo que estamos haciendo justicia”, matizó Alfonso Gil.

Los carteles son los siguientes:

Sábado, 17 de agosto. Espectáculo de rejoneo. Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (toros de Herederos de Sánchez y Sánchez).

Domingo, 18. Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo (toros de Victorino Martín).

Lunes, 19. Román, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame (toros de Torrrestrella).

Martes, 20. Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín (toros de Zalduendo).

Miércoles, 21. Antonio Ferrera, José María Manzanares y Andrés Roca Rey (toros de Victoriano del Río).

Jueves, 22. Enrique Ponce, El Juli y Pablo Aguado (Toros de Garcigrande y Domingo Hernández).

Viernes, 23. Diego Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey (toros de Jandilla).

Sábado, 24. Finito de Córdoba, Juan Leal y José Garrido (toros de Fuente Ymbro).

Domingo, 25. López Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano (toros de Miura).

San Sebastián, con figuras, pero sin Ponce

En los días previos a las Corridas Generales de Bilbao, se celebrará la feria de San Sebastián, con cuatro festejos marcados por la presencia de las principales figuras y la ausencia de Enrique Ponce, santo y seña en el coso de Illumbe.

La empresa BMF, del grupo mexicano BAL y Casa Chopera, abrirá el ciclo el 14 de agosto con la misma terna que siete días después se citará en Bilbao: Antonio Ferrera, Manzanares y Roca Rey, en esta ocasión con reses de Cuvillo. Al día siguiente, El Juli y Aguado volverán con los de Garcigrande en sesión mixta junto a Hermoso padre.

Los jóvenes Juan Leal, Román y Luis David darán cuenta de un lote de Torrealta, un hierro histórico en horas bajas, que podría tener su oportunidad en Donostia. Y el cierre contará con otro cartel similar al de Bilbao: toros de Zalduendo para Diego Urdiales, Paco Ureña y Ginés Marín.