“La serie es más grande”: dentro de la nueva temporada de ‘La casa de papel’

La casa de papel se convirtió en pocas semanas en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix, un puesto que todavía no le ha arrebatado ningún otro título. El fenómeno mundial pilló por sorpresa al equipo, que ya había dado por cerrada la serie. “Fue un poco resucitar a un familiar muerto, porque todos terminamos con la idea de que se terminaba ahí, nos despedimos con un cierre muy bonito y nadie se esperaba esta repercusión tan bestia”, dice Jaime Lorente, Denver en la ficción. “El único sitio donde he vuelto a estar tranquilo después de esto ha sido Tailandia”, asegura Miguel Herrán, Río en la serie y quien, tras La casa de papel, también ha participado en otro fenómeno español con dimensión mundial con el sello de Netflix, Élite.

“Necesité unos meses para bajar las revoluciones”, dice Úrsula Corberó, Tokio en la ficción. “Mi terapeuta me decía que la alegría acumulada, si no la sacas, también puede ser mala. Y me pasó un poco eso, quería hacer como que todo estaba normal pero necesitas canalizar eso”. Alba Flores asegura que ciudadanos de Nairobi, lugar que le sirve de apodo a su personaje, han contactado con ella para invitarla a visitar la ciudad. Sin embargo, Enrique Arce no tuvo experiencias tan positivas con su personaje, Arturo. “Me amenazaron de muerte. Pero una vez me puse muy macarra y les contesté y entonces te responden de buen modo, solo quieren llamar tu atención. Pero da mucho vértigo”.