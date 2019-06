El drama de James Rhodes se traslada al teatro

“Gracias a Dios no he tenido una experiencia similar”

Para Quim Àvila es “bastante curiosa” la experiencia de representar Instrumental. “Gracias a Dios no he tenido una experiencia similar a la de Rhodes, pero interpretando has de hacer un esfuerzo de empatía. Él mismo afirma que lo peor que puedes hacer con una víctima de abuso es decirle que no te puedes imaginar lo que habrá pasado, lo duro que ha debido ser. El trabajo del intérprete empieza precisamente ahí: en intentar entender para poder explicar la historia”. El actor destaca lo que le ha ayudado la Fundación Vicki Bernadet, “que lidian con el tema de los abusos todo el día”.

De si encarna a Rhodes en la función, explica que “en algún momento”, pero en general aparece como un lector de su libro. “Aunque en realidad tú encarnas los personajes cuando lees”. Para hacer de Rhodes, Àvila es muy distinto. “Sí, somos diferentes en edad, en nacionalidad, en aspecto, en todo, pero hay un punto en que Rhodes, Ivan Morales y yo tenemos algo en común, la relación padre-hijo y cómo los segundos cargan a la espalda los pesares de los primeros”. ¿Cómo lleva Àvila el tema de la música? “Bien, bien, trato de aprender a tocar el piano, esa pieza de Bach, en seis semanas. Aún me quedan unos días. Llevo aprendidos 20 compases de los 35 de la obra”.

El actor ha vivido en el Lliure las acusaciones a Lluís Pasqual de abusos. Opina al respecto que “cuando alguien denuncia trato vejatorio siempre se ha de investigar, quizá las maneras en que se denunció no fueran las adecuadas pero eso no es lo importante, las redes tienen un poder peligroso pero también permiten escuchar voces que sin ellas no nos llegarían”. De su propia relación con Pasqual dice que cuando haces teatro “todos estamos bajo presión intentando dar lo mejor y eso genera tensiones; con Lluís Pasqual las veces que me pareció que se pasaba se lo dije y él siempre me escuchó”.