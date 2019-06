Marta Gómez Pintado: “Los libros de Thomas Mann son muy gordos para aprendérselos de memoria”

REDACCIÓN: GONZALO CACHERO / REALIZACIÓN: CARLOS MARTÍNEZ

Ese gran libro que confiesa no haber leído es un clásico de la literatura universal y un clásico también de ese reducido grupo de magnas obras que muchos se ven obligados a dejar a un lado: el Ulises, del escritor irlandés James Joyce. La ilustradora Marta Gómez Pintado (Madrid, 1967) es una lectora de obras de peso. Por sus manos han pasado en varias ocasiones el Quijote, o algunas de las de Thomas Mann, y aunque le gustan, cree que son "demasiado gordas" como para aprendérselas de memoria. Al presidente prefiere recomendarle algo más reciente: Igualdad, un ensayo sobre cómo las sociedades igualitarias mejoran el bienestar colectivo. No usa Amazon y no podría deshacerse de un libro dedicado.