La ‘princesa’ filósofa

La pasión por la filosofía le viene a Carlota Casiraghi de la infancia. Fue Robert Maggiori, profesor suyo en terminale, el último curso de bachillerato en el Liceo de Fontainebleau, cerca de París, el que despertó la vocación. “No ocurrió de un día para otro. Son muchas las cosas que me llevaron a apasionarme. De alguna manera siempre tuve la sensación de afrontar la gran fragilidad existencial que todos afrontamos”, explica Casiraghi, que se considera privilegiada por haber crecido rodeada de libros y cultura. “Leí mucha poesía. Baudelaire y Rimbaud, que me acompañaron. Pero, una vez ahí, ¿qué haces? Es entonces cuando la filosofía nos ayuda a lidiar con esta intensidad de la vida y esta sensación de fragilidad. Y el encuentro con Robert me animó enormemente para continuar los estudios de filosofía”.