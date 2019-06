Elena Anaya, Louis Garrel y Sergi López, en la nueva película de Woody Allen

El próximo 10 de julio comienza en San Sebastián el rodaje de la película 51ª de Woody Allen, que cuenta con el título de trabajo WASP2019 al no haber aún uno definitivo, y se desarrollará hasta el 23 de agosto. En el reparto están Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Wally Shawn y Sergi López.

El filme, según el comunicado de la productora, "narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de Cine de San Sebastián". Y prosigue: "La pareja queda prendada del festival, así como de la belleza y encanto de España y la fantasía del mundo del cine. Ella tiene una aventura sentimental con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad. Una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido". Esta será la cuarta película de Allen con la productora española Mediapro, que actualmente ha cambiado el nombre por el de The Mediapro Studio, tras Medianoche en París, Conocerás al hombre de tus sueños y Vicky Cristina Barcelona. También será la cuarta ocasión en que Allen trabaja con el director de fotografía Vittorio Storaro.

Elena Anaya no había hecho cine desde hace dos años, con La cordillera y Wonder Woman, todo lo contrario que el prolífico Sergi López, que no para de rodar. Gina Gershon es popular gracias a títulos como Cocktail, Showgirls, Lazos ardientes o la serie Riverdale. Christoph Waltz tiene dos Oscars por Django desencadenado y Malditos bastardos; Louis Garrel, actor en Soñadores y Mal genio, tiene ahora en cartelera, Un hombre fiel, su último trabajo como director e intérprete, y el veterano Wally Shawn, grande del teatro estadounidense, ya ha colaborado con Allen en filmes como Días de radio, Sombras y niebla o Manhattan.

Mientras, Día de lluvia en Nueva York, su trabajo anterior, llegará a salas en otoño. En España se proyectará en los cines el 4 de octubre. El primer país en estrenar el filme será Italia, en concreto el día anterior, el 3 de octubre, con lo que es probable que participe en el certamen de Venecia.