‘Día de lluvia en Nueva York’, de Woody Allen, se estrenará en España el 4 de octubre

Woody Allen da instrucciones a Timothée Chamalet y Selena Gómez en el rodaje de 'A Rainy Day in New York'.

A Rainy Day in New York, de Woody Allen, se estrenará en España con el título Día de lluvia en Nueva York. A Contracorriente, que ya distribuyó anteriores filmes del neoyorquino como Cafe Society y Wonder Wheel, ha confirmado a EL PAÍS que será la encargada de llevar a las salas la comedia en España el 4 de octubre. El primer país en estrenar el filme será Italia, en concreto el día anterior, el 3 de octubre, gracias a la empresa Lucky Red, según anunció el domingo Variety. Las ventas internacionales las realiza FilmNation, y según The Wrap, la productora Gravier Productions -la empresa de Allen, con quien ha negociado A Contracorriente- ya ha llegado a acuerdos de distribución en Alemania, Bélgica y Holanda.

Sin embargo, en Estados Unidos la película sigue inédita y sin fecha de distribución por orden de Amazon Studios, que en estos momentos libra contra Woody Allen una batalla judicial por el contrato que la empresa rompió el año pasado. Allen demandó a la distribuidora en febrero, cuando pidió 60 millones de euros por no estrenar Día de lluvia en Nueva York, el primero de los cuatro filmes que habían pactado. "Amazon ha intentado justificarse con referencias a la acusación sin fundamentos de una joven de 25 años contra el señor Allen, pero esta ya era conocida por Amazon (y por el público) antes de firmar el acuerdo para cuatro películas", aseguraba en un comunicado en febrero. En abril en un documento enviado al tribunal de Nueva York, la compañía alegaba que los comentarios sobre el #MeToo realizados por el director habían "saboteado" los intentos de Amazon de promocionar sus películas, y que eso "justificaba" la rescisión del contrato. También hacían hincapié en las críticas realizadas a su hija Dylan Farrow por "usar cínicamente el #MeToo". Allen dirigió estas palabras a su hija cuando Dylan reiteró, en plena cascada de acusaciones contra varios personajes públicos, que su padre había abusado sexualmente de ella. El director ya fue investigado y exculpado en sede judicial.

La semana pasada The New York Times aseguró que cuatro grandes editoriales habían rechazado el año pasado editar las memorias del cineasta. En cambio, su gira musical por España en junio -actuará en Bilbao, Barcelona y Madrid- y su rodaje en San Sebastián a partir del 10 de julio siguen en pie.

De Día de lluvia en Nueva York se sabe poco más allá de que es una comedia protagonizada por dos jóvenes (Timothée Chalamet y Selena Gomez) que van a pasar un fin de semana lluvioso a la Gran Manzana, y que una de las tramas la protagoniza un hombre mayor (Jude Law) que tiene una relación con una chica mucho más joven (Elle Fanning). Tanto Chalamet como Gomez renegaron del filme y donaron sus sueldos a Time's Up, una organización que recauda fondos para luchar contra el acoso sexual y defender a las víctimas. Law, en cambio, ha realizado declaraciones calificando de "vergonzosa" la actitud de Amazon. El reparto lo completan Rebecca Hall y Diego Luna.