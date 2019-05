Inés Sabanés: “La Feria del Libro seguirá en el Retiro gobierne quien gobierne”

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha subrayado este miércoles que "gobierne quien gobierne" la Feria del Libro de Madrid seguirá celebrándose en el parque del Retiro porque se ha suscrito un nuevo protocolo con sus organizadores que asegura el cuidado de este pulmón verde. Ante las duras negociaciones que los responsables del área de Medio Ambiente han mantenido con la Asociación de librerías de Madrid para la organización del evento que arranca la próxima semana, la responsable de Medio Ambiente ha subrayado que el Gobierno de Manuela Carmena no quiere mover la cita de este espacio, después de que EL PAÍS haya publicado este miércoles que su concejalía presiona para cambiar esta ubicación. "Que quede claro: no solo hemos trabajado en esta edición si no en un convenio donde se fija la continuidad de la Feria del Libro en el Retiro", ha dicho Sabanés, que no sabe "de dónde viene la confusión ni la distorsión".

En declaraciones a este periódico, la subdirectora del área de parques y viveros, Pilar Sarmiento, dijo que "el ideal para el Retiro sería encontrar un lugar alternativo para la Feria" y sacarla de ese entorno debido a la presión del flujo de visitantes que atraviesan el parque camino de las casetas. También reconoció que no han estudiado al detalle cuál es el impacto de esos más de dos millones de personas que pasan por este sitio histórico y protegido, el más visitado de Madrid, en 17 días.

Desde el Ayuntamiento aseguran que “siempre van a apoyar aquel modelo decidido por sus organizadores que apueste por una Feria del Libro positiva para Madrid”. La dirección de la Feria es consciente de los cambios que debe asumir y mejorar para minimizar su impacto, tal y como declaran a este periódico. De hecho, este año han firmado un convenio que deja en manos de la Asociación de Librerías todas las decisiones y responsabilidades en materia de organización. Así, el Ayuntamiento y la responsable del área de Medio Ambiente se desmarcan de las intenciones de las responsables del parque del Retiro. Desde el consistorio insisten en que comparten con los organizadores de la Feria “la visión común de celebrar la Feria en El Retiro”.

El Ayuntamiento quería eliminar cerca de 60 casetas, tal y como ha podido confirmar este periódico. Esto habría supuesto una pérdida de más de 200 metros, de los 1.300 dedicados al libro, durante 17 días, en el Paseo de Carruajes. Con la nueva amputación, son 100 metros menos desde la llegada a la dirección del Retiro de Caridad Melgarejo Armada, en 2017. Una pérdida del 9% del total.