Muere a los 88 años Francisca Aguirre, poeta de la desolación y la lucidez

La poeta Francisca Aguirre, actual Premio Nacional de las Letras y Premio Nacional de Poesía 2011 por Historia de una anatomía (Hiperión), ha fallecido hoy en su casa del barrio de Chamberí, en Madrid, a los 88 años. Nacida en Alicante en 1930, autora de 11 volúmenes de poesía que en enero de 2018 publicó la editorial Calambur bajo el título de Ensayo general, Aguirre recibió en noviembre la llamada del jurado del Premio Nacional, que en el acta la describía como “la más machadiana de la generación de los años cincuenta”, algo que a Aguirre, ese día, le pareció, sencillamente, “bien”. Sobre todo lo de machadiana. Lo de las generaciones le daba un poco igual: “Nunca quise formar parte de ningún club”, contaba en su casa, en la que vivió desde que tenía 10 años, en una entrevista a EL PAÍS. El jurado aseguraba: “Su poesía está entre la desolación y la clarividencia, la lucidez y el dolor".

Con nueve años Aguirre cruzó la frontera francesa huyendo de las tropas franquistas con su padre, policía republicano y pintor, a la vez que Antonio Machado. “Mi padre pensó que era más probable que lo mataran los alemanes en Francia que Franco en España. Pasábamos mucha hambre y volvimos después de 10 meses. Aquí éramos los malditos rojos”, recordaba. Detuvieron a su padre y lo mataron en 1942. “Me hice adulta con 12 años”, aseguraba. Ese hecho marcó su vida y su poesía: “Nuestra madre nos inculcó a mí y a mis dos hermanas que viviéramos sin odio pero con la memoria clara”. De ahí que explicara: “Escribo de lo que he vivido”.

Su marido fue el también poeta Félix Grande, fallecido en 2014, una década después de recibir también el Premio Nacional de las Letras. Cuando la escritora recibió el galardón, su hija, la también poeta Guadalupe Grande, aseguraba: “Este premio servirá para reivindicar la herencia de todas esas voces femeninas que fueron quedando de lado. A veces dos veces: por ser mujeres y por estar exiliadas”. Sobre su marido, Félix Grande, su viuda recalcaba: “Félix era un poeta magnífico. Él, Guadalupe y yo nos leíamos lo que íbamos escribiendo. Éramos implacables y amorosos”.

Aguirre empezó tarde en la poesía: fue en 1971 con Ítaca. Su talante discreto —“No soy vanidosa”— y el carácter autobiográfico de lo que escribe –“Hablo conmigo misma”-, la llevaron a seguir su marcha sin preocuparse de que el ambiente fuera, durante años, poco propicio a las mujeres y a la memoria histórica. En noviembre de 2018 aseguraba: “Escribes para no andar a gritos y para no volverte loca. La poesía tranquiliza. A mí me ayuda. El mundo es injusto pero el lenguaje es inocente. El poder de las mujeres es tener la oportunidad de decir que no. Por eso es tan importante la educación, la independencia. Queda mucho por hacer porque la desigualdad sigue siendo enorme: entre hombre y mujeres, entre ricos y pobres…”.