Gestión Cultural y Comunicación seguirá dirigiendo el CAC Málaga

La empresa Gestión Cultural y Comunicación seguirá dirigiendo las riendas del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga los próximos cinco años a cambio de 12,9 millones de euros. Así lo ha decidido la mesa de contratación que barema los proyectos presentados al concurso público para la gestión del centro cultural.

La decisión se toma apenas dos semanas antes de que acabe el contrato en vigor con la misma empresa. Para que se haga oficial y definitiva, el Ayuntamiento de Málaga tiene ahora que aprobar el fallo del equipo técnico en Junta de Gobierno Local. Esta se reúne todos los viernes y, dado que el próximo es Viernes Santo, solo le quedará el 26 de abril para resolver la adjudicación del concurso antes de que venza el acuerdo actual. Fuentes municipales han explicado que la Junta de Gobierno adjudica lo que deciden los técnicos, por lo que previsiblemente la firma continuará al frente de este espacio como lo ha hecho desde su inauguración el 17 de febrero de 2003.

Queda por saber quién ejercerá como director o directora del centro. Helena Juncosa es quien ejerce el cargo actualmente después de que Fernando Francés, responsable del centro desde sus inicios, dejara el cargo tras ser nombrado secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía el pasado febrero. Gestión Cultural y Comunicación pertenecía hasta entonces a Francés, que para evitar incompatibilidades decidió vender la empresa. Entonces avisó de que dejaba la firma “en buenas manos” y que la propuesta elaborada para la gestión de los cinco siguientes años incluía “grandes nombres de relevancia internacional” para ejercer la dirección del CAC. Uno de los que dejó caer fue el de Enrique Juncosa, ex director del Irish Museum of Modern Art de Dublín y ex subdirector del Museo Reina Sofía en Madrid y el IVAM de Valencia.

El proceso no ha estado exento de polémica porque sus bases “podían ser interpretadas de diferentes maneras”, según explican desde una de las empresas que ha concurrido al concurso. También han asegurado irregularidades en el proceso de baremación. “No tiene por qué haber ilegalidades, pero todo es muy sospechoso”, han subrayado. Durante los últimos meses ha habido diversos problemas a la hora de analizar la documentación de las seis propuestas presentadas -dos de ellas se han quedado en el camino al no cumplir estrictamente el proceso-. Todas debieron presentar sus proyectos en tres sobres que diferenciaban la información administrativa, la propuesta expositiva y la valoración económica de los servicios ofrecidos. Dos personas del comité de expertos que valoraba parte de las propuestas lo han abandonado desde que comenzó el proceso: la comisaria de exposiciones María de Corral y el profesor y crítico de arte Juan Francisco Rueda.

La decisión tomada por la mesa de contratación ha sorprendido, y mucho, a las empresas que habían presentado sus proyectos. “El nuestro fue el más valorado. Y de manera más holgada. No entendemos qué ha pasado ahora. La oferta económica a la baja es lo que más peso parece haber tenido al final: la penalización es desmedida”, asegura Nacho Ruiz, responsable de la galería T20 en Murcia y que se presentaba en forma de unión temporal de empresas junto a otras firmas como Brambleton y Expomed.

“Es el momento de analizar bien el pliego y ver qué ha ocurrido”, añade Ruiz, que no descarta recurrir la decisión en el plazo legal que hay para ello. Desde Magma Cultura, otra de las empresas que han optado a la gestión del CAC Málaga, también se han sorprendido y prefieren esperar a recibir la documentación para dar una valoración. “Tenemos que estudiarla y, entonces, ver si está todo correcto o hay que hacer algún tipo de recurso”.

En 2018 el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga recibió casi medio millón de visitantes. En sus 16 años de historia, más de seis millones de personas han pasado por sus instalaciones, de entrada gratuita, para conocer el trabajo de artistas como Ai Wei Wei, Gerhard Richter, Obey, Marina Abramovic, Gilbert & George, Erwin Olaf, Mark Ryden o Ron Mueck.