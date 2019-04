Siete óperas nunca vistas en el Teatro Real centran la nueva temporada

Joan Matabosch continuará con su apuesta por lo poco complaciente con el público del Teatro Real. El director artístico ha presentado este jueves, junto a Gregorio Marañón, presidente del patronato, e Ignacio García-Belenguer, director general, las líneas maestras de la temporada que viene, centrada en sacar a los madrileños de lo trillado. Siete títulos de los 12 previstos para 2019 y 2020 serán completamente nuevos para los espectadores.

Así, no solo se circunscriben a la ópera contemporánea o a las recuperaciones barrocas. Es el caso de Il pirata, de Bellini, o Iris, de Pietro Mascagni. Títulos a los que hay que añadir Into The Little Hill (George Benjamin), Three Tales (Steve Reich) y tres claras apuestas destacadas por Matabosch como muy arriesgadas: La pasajera (Mieczyslaw Weinberg), Lear, de Aribert Reimann, y Achille in Sciro, de Corselli.

Cuando Ivor Bolton, responsable musical del Real, aceptó el cargo, comentó con Matabosch que su intención era recuperar alguna joya oculta del barroco español. A lo largo del siglo XVIII, Madrid fue uno de los centros principales de la creación de óperas. El gran castrato Farinelli inició junto a Felipe V una serie de producciones que continuaron a lo largo de toda la centuria con sus sucesores. Y entre ellas está Achille in Sciro.

En el apartado de ballet están programadas las actuaciones del English National Ballet, el Nacional de España y el Nederlands Dans Theatre"

Se trata de una obra de Corselli estrenada en 1744 en el Coliseo del Buen Retiro, encargada por el propio Farinelli. Pero jamás se volvió a escenificar. Dormía en un cajón hasta que la maña, entre otros, del musicólogo Álvaro Torrente, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, la puso encima de la mesa de los responsables del Real. “Es algo que debemos hacer y en lo que nos jugamos mucho", afirmó Matabosch. Cuenta la historia de Aquiles en el gineceo, debatiéndose entre la inmortalidad alejada de la gloria con los dioses o convertirse en el más admirado de los hombres, a cambio de morir. La dirigirá Bolton, con Mariame Clément en la escena desde el 17 de marzo de 2020.

Y de la mitología clásica al apocalipsis. Porque de eso, del Holocausto, trata La pasajera, de Wienberg, que dirigirá David Afkham, a partir del 8 de junio. Otra revisión de los clásicos, esta vez de Shakespeare, es la que aporta Lear, que se estrena el 16 de abril, con montaje de Calixto Bieito. Junto a Il Pirata, la obra de Bellini hoy poco representada por su exigencia vocal –“entre nosotros, casi no hay Dios que la cante”, comenta Matabosch-, son algunas de las apuestas más llamativas de la nueva temporada. Le tocará a Javier Camarena asumir el papel protagonista. Con una línea exigente, creada por el propio Bellini para dar vida a este corsario idealista y preso del arrebato romántico.

Pero… no teman. También caben en la temporada títulos del agrado del gran público. Desde una apertura de temporada con Don Carlo (Verdi), el 18 de septiembre, con escena de David McVicar, y otro título del mismo compositor con el ya mítico montaje de Willy Decker, como es La Traviata, el 9 de mayo. L’Elisir D’Amore (Donizetti) se programa el 29 de octubre y La flauta mágica regresa desde el 19 de enero. Pablo Heras-Casado continúa su viaje por El anillo del Nibelungo wagneriano con La valquiria, segunda entrega de la tetralogía, dirigida por Robert Carsen a partir del 12 de febrero.

Destacan también los recitales que ofrecerán tres estrellas como Anna Netrebko (el 1 de noviembre), Joyce DiDonato (15 de mayo) y Philippe Jaroussky (25 de mayo). En el apartado de ballet están programadas las actuaciones del English National Ballet, el Nacional de España y el Nederlands Dans Theatre. En total, 238 funciones que se pondrán en taquilla en 25 tipos diferentes de abonos y precios a partir de 19 euros para jóvenes.