Dos montajes del Teatre Nacional de Catalunya acaparan las candidaturas en los Max

El espectáculo del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) Temps salvatge, con texto de Josep María Miró y dirección de Xavier Albertí, es el máximo favorito de la nueva edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, con cinco candidaturas, seguido de otro montaje de esta misma institución, Els jocs florals de Canprosa, de Santiago Rusiñol, con dirección de Jordi Prat i Coll, que suma cuatro. Otros espectáculos que también destacan en la lista son Lehman Trilogy, Iphigenia en Vallecas y Distopía, con tres nominaciones cada uno; y Grito pelao, A.K.A. (Also known as), Una vida americana y Juguetes rotos, que suman dos.

Los ganadores se darán a conocer en una gala que se celebrará el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Además de las 19 candidaturas a concurso se concederán tres premios especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas, el Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas destacadas, y el Premio Max del Público, que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos del público a través de la aplicación online #VotaMax.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, para esta nueva edición de los Max se han inscrito 358 espectáculos. De ellos, en una primera criba, 119 resultaron candidatos, de los cuales 35 espectáculos han llegado a la última fase, con un total de 57 finalistas.