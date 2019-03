Solo el 1% de las obras sinfónicas programadas en España son de mujeres

En el estudio sobre la presencia de mujeres en la música sinfónica presentado este miércoles en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sorprende en la mayoría de páginas una cifra: 0%. No en todos, pero sí en muchos aspectos. Demasiados. De manera escandalosa, como bien ha comprobado el colectivo Clásicas y Modernas en colaboración con la Fundación SGAE para la encuesta realizada sobre un total de 668 actuaciones en toda España.

En ella comprobamos que solo el 1% de las obras sinfónicas programadas en salas de concierto son de mujeres y que el 5% son directoras: tan solo cinco frente a 167 hombres. ¿Cómo corregir esa brecha? Más cuando los datos de conservatorios y titulación son bien distintos. El 29% de los titulados superiores en composición son mujeres y el 24% en dirección. “¿Dónde están?”, se pregunta el estudio.

Prácticamente fuera de juego, cree Pilar Rius Fortea, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música: “La recogida de datos ha sido descorazonadora. De todas las artes y ramas de la cultura, la de la música es la que anda infinitamente peor”, asegura. Además, aún cuesta recabar apoyos: “Existen todavía reticencias a la hora de lograr firmas para manifiestos en favor de la igualdad”.

Lo más preocupante es pensar cuántas quedan en el camino. Cómo es el tránsito desde los conservatorios al mundo profesional. También el reconocimiento. “Más cuando apenas siete mujeres intérpretes han sido reconocidas en los premios nacionales en 37 años de existencia en este apartado. No sabemos exactamente qué pasa, pero pasa”, agrega Rius.

Por eso resulta fundamental haber realizado este informe. “Para ponernos manos a la obra una vez diagnosticado el panorama y dirigirnos hacia la paridad, exigir el cumplimiento de la ley con ella en la mano”. Y provocar sonrojo, según Natalia Vergara, presidenta de la Asociación de Creadoras de Música en España. “Sin estos estudios que visibilizan no hay manera de priorizar. Sin evidencias no podemos sacar los colores”, asegura. “Se trata de una urgencia social”. Más cuando no escasean, sencillamente, no se les dan las oportunidades porque el 29% de los compositores censados de alguna manera hoy en España son mujeres. Pero no están.

Por si fuera poco todo esto, además, en el campo de la música sinfónica existe un lastre a añadir. La programación de los ciclos se hace con criterios históricos. Apenas el 15% de lo que se programa es contemporáneo. Siglos atrás, la participación y reconocimiento de las mujeres ha sido nula. Por tanto, un problema más a superar, según Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de la Fundación SGAE.