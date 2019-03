El 37,5% de los españoles no ha visitado nunca el Museo del Prado

El Museo del Prado ha encargado al Instituto Sondea un informe para conocer el lugar que ocupa la pinacoteca entre las referencias de los españoles. Y la encuesta – enviada por correo electrónico a 16.600 personas y rellenada por 3.321 participantes– ha descubierto que el 37,5% de los españoles preguntados no ha visitado nunca el museo. Es más, al 16% de los que no han ido no les interesa visitarlo. También es muy llamativo que solo el 5,7% diga haberlo visitado durante el último año. El 17,3% reconoce haberlo visitado hace más de una década.

Este desinterés se extiende al resto de instituciones, ¿cuáles son los motivos por los que los españoles no van a los museos? El 48,4% prefieren hacer otros planes, porque los museos no les parecen interesantes y se aburren en ellos. El 40% lo dejan en un escueto “por falta de tiempo”, misma proporción que los que acusan al precio de las entradas de su indiferencia. Solo cuatro de cada diez españoles visitaron un museo en el último año.

Los resultados del trabajo arrojan una clasificación general de los pintores favoritos del Prado: Velázquez es maillot amarillo (71,5%) y derrota a Goya (66,2%) en la batalla del gusto popular español. Luego, muy lejos de estas dos figuras, aparecen El Greco (39,3%), El Bosco (30,5%) y Murillo (25,2%). Ni rastro de Rubens (del que el museo ha inaugurado un sobresaliente y recóndito espacio), ni de Tiziano, ni de Tintoretto, ni de Fra Angelico o Rafael.

Los cuadros preferidos

Así que no extraña que el cuadro del Prado favorito de los españoles sea la Familia de Felipe IV, es decir, Las meninas. Un 60,1% lo ha elegido por delante de La maja desnuda (38,3%) y Los fusilamientos (33,8%), de Goya ambos. En cuarto lugar, el tríptico del Jardín de las delicias, de El Bosco (30%). Además, la mayoría ha contestado que en la pared del salón de su casa colgaría Las meninas, pero no a La maja desnuda, a pesar de ser su segunda pintura preferida del museo (y la segunda postal más vendida). En su lugar, para colgar en casa, los españoles prefieren los Chicos en la playa, de Sorolla.

Al museo le preocupan también las emociones de su público, que relaciona “juventud” con Las meninas; “alegría” con el Jardín de las delicias; “fe” y “tristeza” con El descendimiento, de Rogier van Der Weyden; “miedo” ante las Pinturas negras y Los fusilamientos, de Goya; en La maja desnuda ven “feminidad” y “libertad”, mucho más que en La maja vestida, en la que ven “serenidad”; en El vino de la fiesta de san Martín, de Bruegel el Viejo, los españoles brindan por la “euforia”.

Un museo muy "español"

En el cuestionario preparado se insiste en preguntas sobre la identidad nacional de la institución. Así, a los consultados se les pide que señalen los adjetivos con los que relacionarían el museo, y el más señalado es “español” (48,4%), seguido de “público” (41%) y “universal” (40,8%). Solo un 3,7% dice “aburrido”. “Para la mayoría de los encuestados el Museo del Prado es un museo español (41,2%), mientras que en segundo lugar, y con un porcentaje ligeramente inferior, están los que piensan que es un museo internacional (37,2%) y, por último, quienes piensan que es un museo madrileño (21,5%)”, puede leerse en las conclusiones.

A pesar de la sobresaliente parte de la población que no ha visitado el museo, el informe indica que casi el 95% de los españoles preguntados considera que el Prado es una de las mayores aportaciones de España a la cultura universal. Además, subraya el museo que casi el 95% de los consultados considera el Prado “una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal” y siete de cada diez “declaran sentirse muy o bastante orgullosos de él”. También ha preguntado el museo a los ciudadanos qué pintor representa mejor a España, y el 40,2% ha dicho Velázquez (seguido De Goya, con un 39,2%).

Hasta hace unos días podía leerse en una de las paredes de la exposición temporal de Javier Portús, para conmemorar el bicentenario, una cita de Ramón Gaya (de 1953), que aclara que el Prado no tiene patria, porque es una en sí misma: “Cuando desde lejos se piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria”. A esta patria de la cultura los españoles prefieren venir acompañados con su pareja (el 70,7%), con sus hijos y con sus amigos. No es un museo para solitarios: el 11% lo visita sin nadie más. De hecho, el 10,2% de los ciudadanos aseguran no acudir con más frecuencia porque no tienen con quién ir.

Una de las cuestiones más extrañas que ha decidido plantear el museo a los encuestados es con qué “famoso” realizaría una visita. Rafa Nadal, Will Smith y Dani Rovira son los tres favoritos. Después Alaska y Andreu Buenafuente, seguidos por el Gran Wyoming, Alejandro Sanz, el Papa, Manuela Carmena y Boris Izaguirre.