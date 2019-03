Londres se da un baño de Sorolla

En 1894 Joaquín Sorolla escribió desde París a un amigo: “Sigo el camino normal de la pintura genuinamente española, cerrando ojos y oídos a todo impresionismo y puntismo (sic), beatos nosotros que aquí no tenemos esa plaga de holgazanes”. Delante de un cuadro que roza la abstracción como La siesta (1911), Christopher Riopelle recuerda que Sorolla fue amigo de Monet y conocía bien su técnica, pero él evita la palabra impresionismo para referirse a la obra de un artista “dotado como pocos” para pintar “cualquier cosa” pero sobre todo “el agua, la luz y los juegos de la luz en el agua, el instante”. Usó la fotografía para documentar su trabajo y pintó continuamente al aire libre —a veces el viento mezclaba la arena de playa con el óleo— pero no quiso jugar la baza de moderno. “Estaba satisfecho con el mundo que había creado y con el éxito que tenía, sobre todo en América”, explica Riopelle. Eso en vida. Una vez muerto, su propio talento le pasó factura: “En 1923, cuando él muere, el rey absoluto es Picasso. Añadimos a Miró, a Dalí y a Buñuel y solemos olvidarnos de Sorolla como artista español”. ¿A qué se debe su recuperación actual? En el catálogo, Finaldi habla de una relectura de los regionalismos europeos y de una interpretación del impresionismo no exclusivamente francesa. Christopher Riopelle añade dos razones más prosaicas: “Por un lado, en tiempos de realidad virtual vuelve a fascinarnos la destreza técnica de los que saben hacer cosas con las manos, el oficio. Por otro, nos interesa mucho cómo se forja y promociona una carrera artística. En ambos aspectos Sorolla era un fenómeno”.