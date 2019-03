‘Vosotros sois mi película’, el gran troleo de Wismichu

Carlo Padial, director de vídeo de la plataforma Playground y realizador de diversos cortos y largos a caballo entre el documental, la ficción y el humor, dudó si aceptar el encargo. “Pensé que me repetía, pero la premisa me parecía muy interesante y llevaba tiempo con el deseo de retratar a un youtuber de la estatura de Wismichu. Es difícil, porque ellos controlan sus propias plataformas y son reacios a miradas externas”, asegura. Una de las referencias de Padial fue I’m Still Here, el falso documental de Casey Affleck, sobre el declive —inventado— de Joaquin Phoenix. “En un momento dado, Phoenix iba a la tele a un late night show y pegaba un chicle debajo de una mesa. Aquí a Isma le pasa algo parecido y me pareció un detalle mágico, que entronca ambos proyectos”. Padial, que califica los festivales de cine como “galerías de arte” alarga su reflexión: “Los youtubers tienen audiencia, popularidad, algo que quieren los medios y, sin embargo, el mundo antiguo preserva un prestigio reverencial. ¿Por qué?”.