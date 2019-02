La OTAN elige a una artista española para realizar un mural en Bruselas

La OTAN ha decidido abrirse al mundo del arte y ha escogido a una pintora española para realizar un mural en el interior de su sede de Bruselas. Bea Sarrias, barcelonesa nacida en 1978, se desplazará a Bélgica el 11 de marzo para pintar in situ una pintura de 2,35 por 6 metros, cuyo título Inside, subraya la voluntad de transparencia de la organización.

“En 2018", dice la artista, "realicé una exposición individual en el espacio Martin’s Atelier, de Bruselas, un antiguo taller de un conocido artista belga en el corazón de Ixelles. Expuse retratos recientes de diversos edificios icónicos, algunos de arquitectos españoles, como Coderch, y otros de ámbito internacional, como Neutra o la estimulante Solo House proyectada por el estudio belga KGDVS en pleno Matarraña”. Durante los días que duró la exposición tuvo la ocasión de conocer a algunos de los miembros del comité artístico de la OTAN y hablar de la posibilidad de retratar su nuevo edificio, una impresionante construcción de cristal y metales muy cerca del aeropuerto de Bruselas.

Durante casi un año estuvieron trabajando en el proyecto, intercambiando ideas y bocetos. “He podido visitar el edificio y hasta me he reunido con la mismísima vicesecretaria general, la norteamericana Rose Gottemoeller, una entusiasta del arte que se ha implicado personalmente y ha impulsado el proyecto”, dice Bea Sarrias, quien afirma que “pinto arquitectura porque lo que me interesa es captar la luz. Pues bien, el nuevo edificio de la OTAN tiene muchísimas entradas de luz, muy cambiante a lo largo del día. Mi principal reto es intentar captar eso… La luz y también el alma del lugar. Para ello creo que es muy importante el hecho de pintarlo allí mismo, dentro del propio edificio que voy a retratar. Algo que no suelo hacer ya que normalmente trabajo en mi estudio, a partir de fotos y documentación. Además, el sitio exacto en el que pintaré, el Ágora, es una especie de pasillo central enorme, un lugar de paso y de encuentro, por el que cada día circulan miles de personas. Empaparme de todo eso es muy importante para captar su esencia. He hecho muchos bocetos y pruebas de luz y de color pero estoy segura de que allí saldrá algo completamente distinto”.

“Me interesan mucho -dice- los materiales utilizados en el edificio y sus diferentes significados. El cristal habla de la transparencia, la fragilidad, la luz y la posibilidad de poder observar a través de él. La madera refleja la unión con la naturaleza, con el arraigo. Los árboles que crecen en el suelo, la tierra. La madera es calidez, humanidad, tacto. El pasar del tiempo, tiempo que tarda en crecer un árbol. El hierro y el metal, sin embargo, expresan fuerza, seguridad, unión, resistencia- La comunicación de los tres elementos le da al edificio un carácter absolutamente singular”. “Además -añade-, me produce mucho respeto saber que se trata de un espacio básicamente dedicado al diálogo y que en él se toman decisiones que afectan a la paz y la seguridad mundial” .

Según la artista catalana, “ pintar arquitectura una gran excusa para atrapar la luz y para explicar historias. Suelo decir que lo que hago son retratos de edificios, ya que intento captar su espíritu, su historia y la de la gente que lo habita. La arquitectura me interesa porque habla básicamente de las personas, del ser humano que construye sus refugios a su medida. Y habla también de las ciudades. La arquitectura tiene una gran capacidad transformadora de las ciudades y de las sociedades”.

La obra, sobre óleo, será desmontable e iniciará un programa de colaboración con artistas internacionales, como por ejemplo artistas portugueses que proyectarán vídeos sobre la fachada de la OTAN.