Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Han pasado ya 19 años del rodaje de Y tu mamá también pero no he olvidado ni uno solo de los momentos con Alfonso Cuarón. Recuerdo muy bien la importancia que le daba a que yo trabajara desde la verdad y la honestidad. No soportaba esas interpretaciones tan esforzadas que dan la impresión de que en cada plano aspiran a ganar el Oscar. Él quería que la actuación pareciera algo fácil, ligero. Ahí, decía él, está la magia.

Las películas de Cuarón, tan diferentes entre sí, tan diferentes de todo, comparten la extrema sensibilidad de un creador fuera de serie. La delicadeza y el mimo que hay detrás de cada fotograma de su cine llegan a su máximo apogeo en Roma, una obra maestra que te parte el alma en dos, una de esas películas que permanecen en tu mente y en tu corazón para siempre. Ojalá el domingo Hollywood vuelva a rendirse a sus pies.