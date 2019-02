Películas como punto y seguido de series

Un fundido a negro que deja al espectador pensativo y despistado puso fin en 2007 a una de las series más aclamadas de la historia de la televisión: Los Soprano. Se cerraban así seis temporadas de una ficción que puso el listón tan alto que siempre se pensó que ya estaba todo contado. Su creador, David Chase, nunca quiso explicar qué pasaba con esos mafiosos de Nueva Jersey más allá de esa pantalla en negro y, salvo por una película menor, el guionista y productor pareció desaparecer del radar de Hollywood. Y una década después, soltó la noticia: ha escrito una película que servirá de precuela para Los Soprano. No es el único caso actual en el que un creador de renombre anuncia un proyecto así: series como Breaking Bad, Deadwood o Downton Abbey verán sus mundo renacer en largometrajes años después de su final. Algunos en la televisión y otros en las salas comerciales.

"El espectador ahora mismo no se queda del todo satisfecho con el cierre de su saga favorita. Es una manera de continuar la historia y de premiar ese visionado serial. Nos estamos convirtiendo en espectadores seriales", apunta Irene Raya, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla. "No nos basta con consumir simplemente el producto y que tenga la duración que los productores quieren, sino que queremos más y que la historia avance", añade. En el caso de las películas que se preparan, todas vienen de series de autor, de grandes nombres de la televisión. La primera que se estrenará será Deadwood, que llegará esta primavera a HBO. David Milch (Canción triste de Hill Street, Policías de Nueva York) narró durante tres temporadas, entre 2004 y 2006, cuando fue cancelada sin un final, la historia de un pueblo en la frontera del salvaje oeste, en la Dakota del Sur de la década de 1870. Ahora, y tras años de rumores, cerrará la trama con una película que vuelve a reunir al reparto original y que contará qué fue de los personajes diez años después. "Con Deadwood o Downton Abbey [que se estrena en septiembre en salas] se va a producir un reencuentro de esos personajes en situaciones diferentes y la idea de ver a los actores años después comprometidos con el proyecto también es algo que el espectador tiene muchas ganas de consumir", explica Raya.

The Many Saints of Newark es el título de la película precuela de Los Soprano que llegará en una fecha por determinar después de haber puesto a HBO en el mapa mundial, una veintena de premios Emmy y cinco Globos de Oro. Escrita por Chase junto a uno de los guionistas de la serie y con la colaboración de Nic Pizzolato (el creador de True Detective), estará dirigida por Alan Taylor, quien dirigió nueve episodios de la serie de mafiosos y también responsable del famoso capítulo de Juego de tronos de la séptima temporada Más allá del muro y del episodio piloto de Mad Men. La película contará la historia de la anterior generación a Tony Soprano durante las revueltas raciales de 1967 y tendrá en su reparto a Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini, interpretando el papel de su padre. The many saints of Newark se rueda cuando se acaban de cumplir veinte años del estreno de la serie.

Uno de los anuncios que más sorprendió fue cuando el guionista y productor Vince Gilligan dijo el pasado otoño que estaban preparando en Nuevo México una película ambientada en el mundo de Breaking Bad. Se estrenará en AMC y en Netflix y contará qué pasó con uno de sus personajes principales, Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul), el eterno compañero de Walter White y, quizá, el personaje que más sufre en la serie por culpa de este. Siempre fastidiado, Pinkman tendrá una película para redimirse y encontrar (o no) un futuro mejor.

The Walking Dead, que va ya por la recta final de su novena temporada, es de AMC también. A finales del año pasado su personaje principal, Rick Grimes, dejó la serie. La cadena no tardó en anunciar que su historia continuará en una o varias películas, lo que no ha detallado es si serán para emitir en televisión o apuntarán a un estreno en salas. La última serie en apuntarse a tener un cierre en formato de película es Transparent, según anunció su creadora Jill Solloway el pasado miércoles. Y lo hará, tras la salida de su actor principal, Jeffrey Tambor, tras ser acusado de abusos sexuales como un musical. Un género que, según ha explicado Solloway, siempre tuvo en mente para contar la historia de cómo un padre de familia sale del armario ya a avanzada edad como una mujer transexual.

"Estas películas pueden interpretarse como un desgaste de fórmulas originales y de exprimir la gallina de los huevos de oro para no dejarlas morir. Puede verse como una estrategia de producción, pero tienen que ver también con una necesidad que tiene el espectador de no despedirse de sus productos favoritos e incluso de darles un dcierre como que sea muy celebarado y concluya como broche final a algo a lo que le ha dedicado muchas horas de su vida", comenta Raya."[Los productores] se sienten cómodos al retomar esas historias que a lo mejor en sus cabezas siguen rondando años y años pero que como que hasta ahora a lo mejor estaba un poco mal visto continuarse"

No es algo insólito que se hagan películas para continuar series de éxito, con el mismo reparto y siguiendo la misma historia, no adaptaciones o reinvenciones, pero sí es poco habitual que tantas se preparen a la vez. En los últimos años, ficciones de HBO como Sexo en Nueva York o El séquito tuvieron su prolongación en salas. A veces, el negocio se cruza también con el interés de los más fanáticos. Es el caso de Veronica Mars, con un proyecto impulsado por los seguidores en el portal de financiación colectiva Kickstarter, donde con donaciones de miles de fans se recaudaron dos de los seis millones de dólares del presupuesto de un filme que se estrenó siete años después de que la serie original fuera cancelada. Una ficción que ahora tendrá también una segunda vida como serie en la plataforma Hulu. O de Serenity, la película que continuó la serie de ciencia ficción Firefly (que fue cancelada antes de emitir todos los capítulos que tenía grabada).

