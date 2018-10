Vince Gilligan: “Los maratones de series son abrumadores, demasiada información para mi cerebro”

En contra de la idea del showrunner —guionista, productor ejecutivo y máximo responsable de una serie— como un hombre de trato difícil, el creador de una de las series más reconocidas de la historia de la televisión es un tipo afable y cercano. Cuentan que en las salas de guionistas comandadas por Vince Gilligan (Richmond, Virginia, 51 años) reina la felicidad, y eso que el universo de Breaking Bad y el de Better Call Saul, la historia derivada de la primera que ahora emite su cuarta temporada en Movistar +, es uno de los más oscuros del panorama televisivo. Cinco años después de que los espectadores vieran el final del descenso a los infiernos de Walter White, Gilligan fue la estrella de la quinta edición del Serielizados Fest de Barcelona el pasado fin de semana y dio una clase magistral en Madrid gracias al sindicato de guionistas ALMA.

Pregunta. Entre Breaking Bad y Better Call Saul lleva más de 10 años trabajando en el mismo universo. ¿No se aburre de él?

Respuesta. Si me hubiera cansado habría dejado de escribir sobre ello. Son personajes infinitamente interesantes para mí y para Peter Gould, mi compañero al frente de Better Call Saul. Continuar con estos personajes y este universo es fascinante. En el momento en que empiece a aburrirnos, pararemos de escribir sobre este mundo.

P. Better Call Saul iba a ser inicialmente una comedia. ¿Cómo ha llegado a ser el drama que es hoy?

R. Peter Gould asumió que sería una comedia, pero luego la serie empezó a tomar vida y empezó a hablar por sí misma. El personaje de Jimmy McGill empezó a hablarnos y nos decía que era un personaje más triste de lo que pensábamos que era. Era un personaje que sonríe por fuera, pero por dentro estaba dañado y triste. De hecho, el cartel de la cuarta temporada es una imagen muy oscura de Jimmy McGill con el gesto triste y sujetando una máscara de una cara sonriente. Vimos que era un personaje con mucha oscuridad en su interior. No nos habíamos dado cuenta cuando empezamos a escribirlo. Según han pasado las temporadas, la serie se ha ido volviendo menos divertida, justo como pasó con Breaking Bad, es algo interesante, nunca nos habíamos propuesto hacer una serie cada vez más oscura, pero es lo que ha ocurrido al final.

P. ¿Ve cercano el final de Better Call Saul? ¿Sabe cómo será ese final?

R. No exactamente, no sabemos hacia dónde vamos normalmente. Algo parecido nos pasó con Breaking Bad. Sabemos que es el momento de empezar a pensar en el final de Better Call Saul, y si tuviera que apostar, diría que tendremos una quinta temporada, porque Peter [Gould] y los guionistas están trabajando ahora en California en los guiones para la quinta temporada. Y creo que podríamos tener otra temporada después de esa, o eso espero. Si llegamos a seis, tendremos el mismo número de episodios que Breaking Bad, creo que es una buena cantidad de tiempo para contar una historia. Sería el momento de empezar a pensar en cómo cerrar la historia, pero sospecho que, como ocurrió con Breaking Bad, Peter y los guionistas no saben exactamente cómo cerrará. Es bueno pensar por adelantado hacia dónde va la historia, pero una forma mejor de escribir televisión es estar abierto a las posibilidades y a los cambios de planes, y ser más flexible con la narración. Esa flexibilidad trae incertidumbre sobre el futuro. Pero el futuro se ocupará de ello, el argumento de Better Call Saul se ocupará de ello.

P. Tras el final de Better Call Saul, ¿está preparado para decir adiós al universo de Breaking Bad?

R. Estaré cerca, pero hay una antigua expresión que dice que nunca digas nunca. Es posible que todavía quede algo más que contar. No estoy todavía 100% seguro, pero es posible que haya todavía algo más que explorar del universo de Breaking Bad. No una historia completa, pero quizá un poquito [en español]. Quiero pasar ya a otras historias que no tengan nada que ver con Breaking Bad, me he resistido durante demasiado tiempo y necesito contar nuevas historias, quiero probar cosas nuevas como guionista, experimentar. Pero es un universo muy interesante que siempre me ha gustado mucho y cuando termine le echaré mucho de menos.

P. Como creador, ¿prefiere que las series estén disponibles para los espectadores con toda la temporada al mismo tiempo, como suelen hacer las plataformas, o el tradicional lanzamiento semana a semana?

R. Me gusta que la gente vea mis series, sin más. No me importa cómo elijan hacerlo, solo me gusta que la gente lo vea y preste atención. Una vez dicho eso, personalmente, soy muy clásico y no me importa ver solo un capítulo de una serie y tener que esperar una semana para tener otro. Es de la forma en la que crecí. Para mí, el maratón es abrumador, es demasiada información para mi cerebro y me satura. Es como comer una patata frita, que está muy buena y me gusta mucho, frente a zamparte una bolsa entera de patatas hasta que te sientes enfermo. Creo que los maratones de series no son para mí, pero no juzgo a la gente que lo hace porque, de hecho, la tecnología que permite los maratones ayudó a hacer Breaking Bad un éxito y que se conociera en todo el mundo. Así que me gusta mucho esa tecnología a pesar de que no la use yo mismo.