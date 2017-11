Jeffrey Tambor, fuera de ‘Transparent’ tras las acusaciones de abuso sexual

Después del despido de Kevin Spacey de House of Cards y el adiós de Hollywood a Harvey Weinsten, la ola de acusaciones por abusos sexuales en la meca del cine ha vuelto este domingo a trastocar una serie de éxito: el actor Jeffrey Tambor se ha visto obligado a abandonarTransparent, por la que ganó un Globo de Oro y dos Emmy, días después de que Amazon confirmara que estaba investigando al actor tras la denuncia de dos mujeres.

"He dejado claro mi profundo lamento por si algunas de mis acciones fueron mainterpretadas como agresivas, pero la idea de que deliberadamente abusara de alguien es simplemente y llanamente falsa", ha explicado Tambor en declaraciones a la web Deadline donde responde a las mujeres transexuales, una asistente y la actriz Trace Lysette, que lo acusaron de propasarse sexualmente: "Dado el ambiente politizado que parece haber contagiado a nuestro rodaje, no sé cómo podría volver a Transparent", que en España se ve en Movistar. La creadora Jill Soloway, en cuyo padre se basa la serie, se había abstenido de hacer comentarios: "Respeto la investigación en ciernes".

La polémica investigación llegó a Amazon Studios en un momento crítico también para la empresa, solo días después de que despidieran al directivo Roy Price, acusado de abuso sexual por una productora de The Man from the High Castle. En televisión, varias series siguen bajo el punto de mira tras la despedida de Spacey y Tambor: Jeremy Piven, protagonista de Wisdom of the crowd, el cómico Louis C. K., cuya serie animada canceló FX, y Matthew Weiner, creador de Mad Men que también prepara en la compañía de Jeff Bezos la producción Los Romanoff.

Tambor, de 73 años, en realidad se ha adelantada con su dimisión a una decisión que según varias fuentes citadas por Variety parecía estar tomada detrás de las cámaras. La producción estaba contemplando la opción de despedirse de Maura para no trastocar el funcionamiento de un equipo, dirigido por la guionista Jill Gordon, ya contratado para la quinta temporada, cuyo estreno se prevé en 2018. Allí seguirá el resto del reparto compuesto por Jay Duplass, Gabby Hoffmann, Amy Landecker y Judith Light. Deadline confirma que incluso antes de que la primera mujer diera el primer paso, Tambor no había confirmado la opción de participar en la nueva temporada.

Entre las posibilidades que se barajaban estaba matar a ese padre que se descubre como una mujer transexual a sus hijos y que llevó al protagonista de ser uno de los grandes secundarios de Hollywood a uno de los actores más queridos de la pequeña pantalla, casi un icono en la sociedad transgénero: "Interpretar a Maura Pfefferman ha sido uno de los grandes privilegios y experiencias creativas de mi vida", asegura Tambor: "Pero no era el trabajo por el que firmé hace cuatro años". Tras la polémica, se ponen en duda ahora también, como ocurrió con Spacey (al que han sustituido de la película All the money in the world), sus futuros papeles. El más inmediato: la reunión de Netflix de la comedia Arrested Development, prevista para el año que viene en Netflix, aunque también películas como The Death of Stalin de Armando Ianucci.