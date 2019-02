Sotheby’s subasta por primera vez una obra de arte creada con inteligencia artificial

La instalación 'Memories of Passersby I', de Mario Klingemann.

Sotheby's saca a subasta, por primera vez, una obra de arte generada por inteligencia artificial dentro del evento de Arte Contemporáneo que tendrá lugar durante la mañana del próximo 6 de marzo en Londres. La pieza, de Mario Klingemann y titulada Memories of Passersby I, tiene un precio de salida de entre 30.000 y 40.000 libras esterlinas (35.000 y 45.000 euros).

La instalación está formada por un mueble de madera que contiene un ordenador dotado con inteligencia artificial y dos pantallas enmarcadas. En estas pantallas se visualizan los retratos creados en tiempo real por la máquina; inquietantes rostros imaginarios de hombre y mujer. A diferencia de los trabajos con inteligencia artificial que se han exhibido o vendido anteriormente, esta obra no muestra un producto final comisariado por humanos, con lo que es la primera obra de inteligencia artificial completamente autónoma y la segunda en ser vendida en una subasta.

Las imágenes que aparecen en la pantalla no siguen una coreografía predefinida, sino que son el resultado del análisis en tiempo real: la máquina contiene los algoritmos necesarios para generar retratos nuevos siempre que esté funcionando, sin repeticiones. Si bien el resultado ha sido comparado con obras de Francis Bacon, los pares de retratos han sido influenciados por obras de entre los siglos XVII y XIX, así como por la propia inclinación de Klingemann por los trabajos surrealistas de artistas como Max Ernst.

“Memories of Passersby I contiene un dispositivo tecnológicamente muy avanzado que crea pinturas en tiempo real, bajo la mirada del espectador, lo cual me parece bastante mágico. Las redes neuronales juegan su papel, se podría decir que son los pinceles que he utilizado para desarrollar esta obra. La máquina va creando nuevos retratos que cambian y desaparecen, mientras aprende de sí misma y se va retroalimentando", describe el artista. "Por supuesto, para mí es difícil soltar la obra al mundo sin estar a su lado. Pero confío en que está preparada para seguir creando retratos de forma infinita, como siempre había imaginado”.

“En su búsqueda por superar los procesos tradicionales de creación, el trabajo de Klingemann presenta una oportunidad de ver cómo un cerebro de inteligencia artificial trabaja en tiempo real, creando rostros y retratos píxel a píxel. La naturaleza del arte contemporáneo es sobrepasar los límites, límites que han sido y serán redefinidos durante siglos”, señala Marina Ruiz Colomer, especialista en arte contemporáneo y directora de la subasta.

Un sistema de redes neuronales

El cerebro autónomo de inteligencia artificial consiste en un sistema de redes neuronales muy similares a las del cerebro humano. La red neuronal está compuesta de un gran número de elementos procesados interconectados (neuronas) que no pueden ser programados para desarrollar una tarea específica pero que aprenden en base a ejemplos. Klingemann ha explorado durante años el potencial de lo que él llama “neurografía”. Muchas de sus creaciones recientes están realizadas con una técnica de Redes Generativas Antagónicas (RGA), dos redes neuronales que compiten mutuamente.

En un lado del algoritmo se encuentra el Generador, que realiza una nueva imagen basada en fotografías de retratos que abarcan desde el siglo XVII hasta el XIX. En el otro lado está el Discriminador, que trata de diferenciar entre las imágenes creadas por humanos y las imágenes producidas por el Generador. El objetivo es engañar al Discriminador para que considere las nuevas imágenes como reales.

Existen tres ediciones de la obra y dos pruebas del artista, pero como cada edición genera nuevos retratos de forma continua, ninguna es idéntica. La obra ha despertado interés en España, donde puede verse una edición de esta pieza adquirida por la Colección SOLO bajo reserva en su página web.