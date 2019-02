Will Smith aparece como el Genio en el nuevo tráiler de ‘Aladdin’

Fotograma de la nueva película de 'Aladdin' en la que Will Smith interpreta a el Genio. En vídeo, el tráiler completo. DISNEY

El clásico animado de Disney de 1992, Aladdin, tendrá una nueva película con actores reales dirigida por Guy Ritchie, y llegará a los cines el 24 de mayo de este año. La compañía ya había difundido el primer tráiler a mediados de octubre del pasado año. Pero durante la gala de los premios Grammy, que se han celebrado la noche del domingo en Los Ángeles, Disney ha estrenado un nuevo adelanto del filme en el que aparece, por primera vez, el actor Will Smith interpretando al Genio. En el vídeo también aparecen el actor Mena Massoud, que interpreta a Alladin, y la actriz Naomi Scott como la Princesa Jasmin. Al final del nuevo tráiler Aladdin frota la lámpara y de ella sale el personaje al que interpreta Will Smith pronunciando sus primeras palabras: "¿Realmente no sabes quién soy? Genio, deseos, lámpara... ¿Nada de eso te suena?".

La película original, dirigida por John Musker y Ron Clements, recaudó más de 504 millones de dólares (446 millones de euros) a nivel mundial. Ritchie, al dirigir esta nueva versión, se suma a los muchos cineastas que están haciendo adaptaciones de los clásicos animados de Disney, como Cenicienta, La bella y la bestia, El Rey León o Dumbo. Además, este último también presentó un tráiler durante la ceremonia de los Grammy.