Premios Grammy 2019, en vivo: la gala en directo

Pablo Ximénez de Sandoval

Algunos detalles más de lo que llevanos hasta ahora: Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper, es la mejor canción del año para un medio audiovisual. Ya se llevó el Globo de Oro y será raro que no se lleve el Oscar. Y This is America, de Childish Gambino, es el video del año. Un momento emotivo: los hijos de Chris Cornell han subido a recoger el premio a su padre por la mejor interpretación rock (When bad does good). Cornell se suicidó en mayo de 2017.