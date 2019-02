Cinco cosas en las que fijarse en los Grammy 2019

La edición número 61 de los premios Grammy de la música se celebra este domingo en Los Ángeles de nuevo con el rap como protagonista y cierta necesidad de hacer justicia con intérpretes negros que sistemáticamente quedan fuera de los premios principales a pesar de hacer la música más elogiada de Estados Unidos, como Kendrick Lamar, Drake, Beyonce o Jay-Z. Aparte, se verá mucho talento latino y un homenaje a Diana Ross. No actuarán algunos de los artistas con más nominaciones. Dos canciones de películas (All the stars, de Black Panther, y Shallow, de Ha nacido una estrella, compiten en canción del año. A partir de las 12.30 de Los Ángeles se empiezan a repartir las 84 categorías. A partir de las 17.00, los últimos nueve premios en la ceremonia televisada, que presentará Alicia Keys. Aquí van algunas claves sobre la gran gala de la música norteamericana.

Otro triunfo del rap, ¿otra decepción?

Los dos artistas con más nominaciones este año son los raperos Kendrick Lamar y Drake. De nuevo, el mundo del hip hop confirma que es desde hace unos años la verdadera música mainstream de Estados Unidos. Sin embargo, ningún artista de rap ha logrado el premio de álbum del año. Lo más parecido fue The miseducation of Lauryn Hill en 1999. El año pasado, DAMN de Kendrick Lamar tenía más fuerza que nunca para lograrlo y al final se lo llevó Bruno Mars. Jay-Z, con ocho nominaciones, se fue a casa sin un solo premio. En las categorías generales, el pop siempre acaba venciendo a los demás géneros. Unos meses después, DAMN ganó el premio Pulitzer al menor disco del año. Este domingo, Lamar vuelve a ser el más nominado de la noche con su trabajo para la banda sonora de Black Panther y la canción All the stars, que interpreta con SZA. Hace dos años, al recoger asombrada el premio al disco del año, Adele se preguntó: “¿Qué coño tiene que hacer Beyonce para que le den este premio?”. Un día de estos alguien dirá lo mismo sobre Lamar o Drake.

¿Quién quiere actuar en los Grammy?

Relacionado con lo anterior, este domingo puede pasar algo raro encima del escenario, y es que algunas de las mayores estrellas del año, quizá los mismos premiados, no estén. Los Grammys televisados son un show de los mejores artistas del año tanto como una entrega de premios. Pero su continuo castigo a los artistas de hip hop va poco a poco haciendo que pierdan el interés. El productor de la gala, Ken Ehrlich, aseguró a The New York Times que había ofrecido actuar en directo a Drake, Kendrick Lamar y Childish Gambino y que habían declinado. Ninguno ha confirmado siquiera si asistirá. Tampoco estará Ariana Grande, tras una polémica en público con los productores. Están confirmadas Lady Gaga, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa, St. Vincent, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Red Hot Chili Peppers

Mucho talento latino

Los Grammy solo reconocen cuatro categorías de música latina, no muy claras. Pero la pujanza de la música en español, en Estados Unidos, que atrae a figuras como Justin Bieber o Drake, es imparable. El número inicial de la gala lo van a hacer J Balvin, Young Thug, Ricky Martin Arturo Sandoval y Camila Cabello. J Balvin es ya el artista latino del momento en EE UU. Se le reclama hasta para hacer campaña electoral para el voto latino. Camila Cabello ya actuó el año pasado y pidió apoyo para los dreamers en pleno prime time. Y Ricky Martin vuelve al escenario en el que hizo historia hace 20 años, cuando la música latina tenía una presencia nula en los Grammy. Aparte, Bad Bunny y J Balvin están nominados a la grabación del año con Cardi B por I like it. En la categoría de pop latino compiten Pablo Alborán, Claudia Brant, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Carlos Vives.

Una gran selección de vídeos musicales

Como si estuviéramos en la época de la MTV, una de las categorías más interesantes este domingo es la de los vídeos musicales. Está el espectacular vídeo de APE***T de The Carters (el nombre artístico que se ha puesto matrimonio de Beyonce y Jay-Z) y dos de los vídeos más impactantes del año: This is America de Childish Gambino y Pynk de Janelle Monáe. Completan Mumbo Jumbo, de Tierra Whack y I’m not racist, de Joyner Lucas, una conversación sobre racismo a ritmo de rap entre dos personajes sentados a una mesa. En general, es una categoría que ofrece por sí sola media hora de disfrute en vídeo.

Ocho artistas nuevos, seis mujeres

Los ojos del público están esta noche en premios como la canción del año o el álbum del año. A ojos de la industria, una de las categorías más importantes siempre en los Grammy es la de mejor nuevo artista. No son exactamente nuevos para todo el mundo, pero se considera para este premio a aquellos artistas que este año han hecho su marca en el mundo de la música, digamos que se han dado a conocer para la gran mayoría de la gente. Este año hay ocho artistas nominados, más que nunca. Seis de ellos son mujeres. Los nombres son Chloe X Halle, Luke Combs, Freta van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith. De ellos, la californiana H.E.R. está nominada además a álbum del año.