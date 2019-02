Arantxa Echevarría anima a Vox a ver una película de “lesbianas, gitanas y mujeres”

La sororidad llegó con el discurso de Eva Llorach, como actriz revelación: “Somos pocas, pero el cine puede cambiar las cosas y hacer un mundo más igualitario”. Y la continuó Arantxa Echevarría, al recoger el premio como mejor directora novel: “La madurez de una sociedad se mide por el lugar que ocupa la mujer en ella. Así que tenemos que pensar mucho si España es suficientemente madura”. Echevarría, futuro del cine español, ha reclamado más apoyo para confirmar lo que este premio apunta.

La directora de Carmen y Lola ha clamado por la igualdad, la diversidad y la libertad frente a una sociedad que parece retroceder con el ascenso de la extrema derecha. El partido de Santiago Abascal no ha sido mencionado en la gala de los Premios Goya, pero tanto el premio como el discurso de la directora era un golpe directo a la mandíbula de los principios y las ideas de una formación que reniega de los derechos de la mujer libre. Abascal ya había calentado el ambiente días antes, calificando a la industria del cine como "mafia".

“Quiero dedicarle esta película, que es de amor, a todos aquellos que no permiten amar al diferente, aquellos que no son capaces de ponerse en la piel de la minoría y del distinto, aquellos que no creen que sea necesaria una ley de violencia de género, aquellos que creen que los colectivos LGTBI no necesitan apoyo, aquellos que piensan que no es parte de la sanidad pública el aborto y el cambio de sexo. Se lo quiero dedicar a ellos para que, por favor, vayan a ver una película de lesbianas, gitanas y mujeres. A ver si se les mueve algo”, ha declarado la directora, que con su película ya había conseguido el premio a la Mejor Actriz de Reparto, para Carolina Yuste.

Cuando se nos da la voz salen cosas como Carmen y Lola, que hacen de este mundo un sitio más santo”, ha declarado Yuste, que agradeció a Echevarría enseñarle a amar y a ser libre. Estos discursos han sido el remate a una gala que arrancó con los abanicos rojos estampados con el lema: “Ni una menos” y en la que se reclamó mayor reconocimiento y trabajo para las actrices.