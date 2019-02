El discurso más emocionante: el actor revelación de ‘Campeones’

“Ustedes no saben lo que han hecho”. Jesús Vidal, de 43 años, recogía con sorpresa el Goya al mejor actor revelación por su trabajo en Campeones, de Javier Fesser. Y comenzaba así uno de los momentos más memorables de los Goya 2019. Vidal habló emocionado, con la voz temblorosa, y hablando con una sencillez infrecuente en una gala, no se quedó solo en agradecer el premio (“¡Qué emoción! Muchísimas gracias”); también lo puso en valor: “Señores de la Academia, han distinguido a un actor con discapacidad, no saben lo que han hecho. Ahora solo se me ocurren tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. ¡Qué emoción siento!”.

Se refería al reparto de Campeones, donde muchos de sus compañeros comparten con él la condición de discapacitado. Un premio así no solo valida el trabajo de Vidal, también le da una visibilidad única. Para mostrar al gran público dónde puede llegar un actor discapacitado y para mostrar a los discapacitados que pueden llegar al gran público. “Compañeros, sin vuestra frescura, sin vuestra espontaneidad, vuestro talento, esto no habría sido posible”, dijo Vidal.

Y acabó dándole las gracias a Javier Fesser, director de la película. “Por hacerme mejor persona y actor”, dijo. Para acabar, tomó una de las frases de la película -"yo no querría un hijo como vosotros"- y la hizo suya: "A mí también me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros".