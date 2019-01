El misterioso baúl de Verdi con 5.000 bocetos musicales ve la luz

La herencia de Verdi en Sant'Agata es propiedad de la familia Carrara Verdi, es decir, de los descendientes de María Filomena Verdi (1859-1936), hija de un primo del compositor, que fue adoptada por Verdi junto a su compañera Giuseppina Strepponi. Tanto su hijo Angiolo Carrara Verdi, como su nieto, Alberto Carrara Verdi, apoyaron los estudios verdianos. Pero, en la actualidad, la herencia se reparte, sin una postura común, entre los cuatro hijos del último.

No obstante, hay otro legado verdiano, que muestra más su faceta humanitaria, y que se encuentra en la Casa di Riposo per Musicisti, una residencia para músicos retirados fundada en 1896 cerca de Milán. No por casualidad, allí reposan los restos del compositor. Se atisba su cotidiana vitalidad en el documental titulado Il bacio di Tosca, de Daniel Schmid.