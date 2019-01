La Asociación Colegial de Escritores de España acusa al PEN de falsear la realidad

La Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) ha reaccionado contra las iniciativas del PEN Internacional y su centro catalán en favor de los políticos presos Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El PEN lanzó ayer un comunicado, presentado por la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement, y su director ejecutivo, el catalán Carles Torner, instando a retrirar los cargos contra ambos y liberarlos inmediatamente y alertando sobre los ataques a la libertad de expresión de que son objeto, a su juicio, los catalanes. ACE considera un "falseamiento de la realidad" la campaña que está llevando a cabo el PEN en consonancia con las tesis independentistas y que incluye un artículo publicado el pasado 11 de enero en la web del PEN de EE UU que consideraba la libertad de expresión amenazada en Cataluña. Dicho texto ya fue criticado el pasado domingo en un artículo en EL PAÍS por el Nobel Mario Vargas Llosa, presidente emérito del propio PEN Internacional.

En una nota, la ACE, que cubre el vacío dejado por la desaparición del PEN español (que quiere ayudar a recrear), apunta que "la verdad ha sido agraviada" e insta al PEN Internacional "a rectificar sus afirmaciones recientes" y "evite el error de asumir posiciones partidistas que quiebran el principio de objetividad".

Destacala ACE que España "es una democracia europea perfectamente consolidada, respetada por la Unión Europea y miembro del Consejo de Europa, en la que la libertad de expresión está protegida por los tribunales de justicia y los excesos gubernamentales, cuando se producen, tal y como ocurre en cualquier país, son corregidos". Subraya que "el PEN Internacional refleja un profundo desconocimiento de la realidad española" y "por esa razón estamos en profundo y radical desacuerdo con el artículo aludido, cuyo contenido revela o bien un gran desconocimiento de la situación en toda España o bien la decidida voluntad de alineamiento con las posiciones de quienes en el último año, han vulnerado reiteradamente la Constitución, levantando un argumentario construido sobre falsedades y sobre una visión interesada y errática de la realidad".

La ACE recalca que "en España no hay escritores ni periodistas presos por sus ideas" y considera "muy desafortunada la intervención pública de los directivos del PEN Internacional en Barcelona en relación con la petición de la retirada de cargos y la libertad para Cuixart y Sànchez". La asociación afirma ser consciente de la "difícil situación personal" que atraviesan ambos, pero le parece "inadmisible" compararla "con la de escritores y periodistas presos en otros lugares del mundo". La entidad insiste en que a los políticos presos "no se les ha privado de su libertad de expresión" y anota que "están acusados de graves quiebras de la legalidad democrática y por esa causa están en prisión, desde donde siguen manifestándose libremente, celebran entrevistas, se pronuncian ante los medios de comunicación y no ven en absoluto mermada su liberta de expresión, tal y como prueba una entrevista a uno de ellos publicada esta misma semana en el diario EL PAÍS, el periódico de mayor circulación del Estado".

En Cataluña, se reafirma ACE, "no hay una amenaza a la libertad de expresión" y "dos millones de ciudadanos de Cataluña han votado opciones independentistas, se expresan diariamente con plena libertad, la televisión y la radio públicas catalanas muestran durante las 24 horas del día la posición de periodistas, escritores, comentaristas y tertulianos favorables al independentismo sin que se haya producido una mínima sanción por tal causa". Para la entidad, "las supuestas amenazas a la libertad de las que se habla en el artículo y a las que Clement y Torner se han referido en la rueda de `prensa de ayer son completa y radicalmente falsas. No hay un solo escritor encarcelado por ejercer la libertad de expresión".

La ACE señala que los autores del artículo del PEN EE UU "mezclan el conflicto catalán con los problemas derivados de la llamada ley mordaza, ley con la que ACE ha estado en desacuerdo, pero una vez más pecan de falta de información: es una norma en proceso de revisión en el Parlamento, una ley que aplican en todo caso los tribunales y que no se diferencia de otras muchas leyes y normas de la UE, que también criticamos".

ACE concluye que el PEN Internacional "no se ha preocupado por conocer la realidad de los escritores en España, ha mostrado un nulo interés por contrastar las opiniones, claramente alineadas con la posición anticonstitucional, que le ha trasladado el PEN catalán, con las de otras organizaciones autorales de España y de Cataluña, empezando por la ACE, una asociación que nació en plena dictadura franquista y cont5ra Franco, una entidad con raíces profundamente democráticas, completamente independiente y plural en la que conviven casi dos mil escritores que se expresan en las distintas lenguas de España".