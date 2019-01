El Pen Internacional denuncia la situación de Cuixart y Sànchez en medio de acusaciones de partidismo

El Pen Internacional, la asociación mundial de escritores que agrupa a unos 25.000 en todo el mundo y uno de cuyos objetivos es luchar por la libertad de expresión, ha lanzado hoy un comunicado impulsado por su centro catalán a favor de los políticos presos Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El comunicado, que insta a las autoridades españolas a retirar los cargos contra ambos y a liberarlos inmediatamente, lo firman 14 centros del Pen de los 148 (entre ellos el vasco, pero no el gallego –actualmente no hay Pen español-) además del Pen Internacional, y cinco escritores como tales con su nombre (aparte de otros siete que tienen cargo en el PEN): José Eduardo Agualusa, Erri de Luca, Suso del Toro, Colm Tóibín y la estadounidense Mary Ann Newman, traductora del catalán, coordinadora del Institut Ramon Llull y Creu de Sant Jordi.

La iniciativa, que han presentado en Barcelona la presidenta del Pen Internacional, la escritora estadounidense-mexicana Jenifer Clement, el director ejecutivo del mismo, el escritor catalán Carles Torner (con lazo amarillo en la solapa), y la presidenta del Pen Catalán, Àngels Gregori, coincide con las sospechas de instrumentalización de la asociación por parte del independentismo y la acusación directa del Nobel Mario Vargas Llosa, en un artículo el domingo, de que el Pen de EE UU en concreto se ha comportado como “órgano militante del movimiento independentista”. Estaba previsto que por la tarde Clement y Torner (que ya lo ha hecho anteriormente) visitaran a los dos presos en Lledoners acusados de rebelión.

En el comunicado, a cuya presentación a la prensa ha acudido la esposa de Cuixart, Txell Bonet, se señala: “Desde el Pen Catalán, junto con los firmantes internacionales que se mencionan a continuación, denunciamos las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde hace más de un año, por haber expresado pacíficamente sus visiones políticas”. El texto continúa: “Últimamente los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas que atacan de pleno al derecho de la libertad y a sus diferentes formas de expresión artística”.

El Pen recuerda en el texto que uno de los principios de su carta fundacional redactada en 1922 defiende la libre circulación de ideas dentro de cada país. “En virtud de este principio, sus miembros deben negarse a cualquier forma de supresión de la liberta de expresión en el país o en la comunidad a la pertenecen y deben oponerse a la censura arbitraria en tiempos de paz”. El comunicado del Pen recalca que Sànchez y Cuixart, “más allá de manifestar pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de las ideas de los escritores en Cataluña”. Firman el texto además de los citados, los Pen de Argentina, Canadá, Criacia, Escocia, Eslovenia, Estonia, Honduras, México, Portugal, Quebec, Rusia, Suiza francófona , el de Francia y el Pen América (EE UU).

Carles Torner dice que en el caso del polémico texto del PEN EE UU hasta ahora “solo se ha quejado Mario Vargas Llosa"

La presidenta del Pen Catalán ha explicado que en el comunicado se trabaja desde hace meses y que se focaliza en los nombres de Sànches y Cuixart porque “se trata de dos autores de diversas obras, que tienen un compromiso y un activismo en el campo de la literatura y Cuixart concretamente preside una entidad cultura y es socio del Pen catalán”. Gregori recordó que el comunicado coincide con “la denuncia general al deterioro de la libertad de expresión en los últimos meses y a la persecución y represión de muchos autores de aquí”. Para Jenifer Clement, uno de los retos del Pen es “enfrentar la propaganda, las mentiras y la xenofobia en todo el mundo”, y la asociación se ocupa de España “como de Turquía, Hungría, India o Venezuela”.

Torner, que dijo hablar “desde la emoción”, pues los dos presos, “personas de palabra”, “son muy cercanos a mí, y a la gente de la cultura de Cataluña”, ha explicado que el proceso que sigue el Pen es consensuar las posiciones en congresos en los que se produce debate y se proponen resoluciones. En 2017, bajo la dirección del escritor indio presidente del comité de escritores presos Salil Tripathi (que firma el comunicado de hoy), se consensuó un texto de denuncia de las restricciones a la libertad de expresión en el Estado español que está colgado en la web del Pen Internacional y en la del catalán. Del hecho de que haya escritores y Pen que firman explícitamente el comunicado, Torner ha dicho que son “gente y centros que quieren estar especialmente activos y comprometidos” en el asunto, pero que “todos los Pen apoyan el comunicado”.. Torner hizo un llamamiento a los periodistas para "respetar los hechos y buscar la verdad en tiempos de propaganda".

Del hecho de que no haya PenEspaña, reflexionó que “no lo hay en este momento” y recordó que no se organizan por Estados sino por literaturas (hay por ejemplo seis Pen solo en el sur de la India).

De la crítica vertida por Vargas Llosa contra el Pen de EE UU por un texto publicado en su página web en que los autores hacían suyas las tesis independentistas, Torner, que la consideró “un resbalón”, ha comenzado por señalar que “le estamos agradecidosa Vargas Llosa no solo por haber sido presidente del PEN Internacional sino por serlo emérito y haber estado muy vinculado y activo, es alguien de nuestra organización”. No obstante, le recriminó “muchas inexactitudes”, como referirse al Pen America (EE UU) como Pen Nueva York, o decir que el Pen Catalán se refundó en 1976 "cuando fue en 1973", y sobre todo decir que el Pen Cataluña es órgano militante del independentismo, cuando en la asociación, recalcó, “hay todo tipo de actitudes con respecto a la independencia desde las favorables a las que no, pasando por las de indiferencia”. Al respecto deploró que se le haya considerado a él mismo independentista cuando, subrayó, nunca se ha manifestado en ese sentido por razones de su cargo, aunque “tengo mi opinión, claro”.

En declaraciones a este diario, Clement destacó que todos los Pen son independientes y que cualquier declaración conjunta ha de ser consensuada mediante mecanismos muy reglamentados. Torner matizó que no todos los miembros de un centro conocen las especificidades de los casos concretos y que por eso determinados textos los firman especialistas en ese tema, lo que no impide que haya consenso de fondo. Preguntado sobre qué pasaría si miembros de un PEN protestaran al no sentirse identificados con un texto que desconocían, respondió: “Pues que habría debate, el consenso actual es uno pero puede cambia, somos una organización dinámicar”. Advirtió sin embargo que en el caso concreto del Pen EE UU “solo se ha quejado Vargas Llosa, no tengo noticia de ningún otro”. De la sinergia que parece producirse en casos como la visita del president Torra la semana pasada a Washington y la publicación casi al mismo tiempo del texto tan en concordancia con las tesis independentistas en el Pen EE UU, dijo no saber cuándo había estado Torra, ni que el PEN de EE UU iba a publicar el texto. Sea como sea, ha admitido que son conscientes de que se les intenta “instrumentalizar por ambos lados”, “estamos acostumbrados, comparado esto con lo que pasa en Rusia...”. Sin embargo, ha concluido: “Somos neutrales en el debate sobre la independencia pero no en la defensa del derecho de expresión”.