Aura Garrido: “Vivo de los retos”

La primera vocación de Aura Garrido no fue la actuación. “En mi familia hay muchos músicos. Yo estudié música desde pequeña y durante muchos años pensé que iba a ser pianista”, recuerda. Sin embargo, cuando terminó el instituto decidió probar suerte en el mundo de la interpretación. “Aquí estoy y, de momento, no me he arrepentido. Ya veremos”.

A sus 29 años, Aura Garrido es una de las grandes realidades del cine y la televisión en España. Ha estado nominada a los premios Goya en dos ocasiones por Planes para mañana y Stockholm, filmes por los que consiguió también la Biznaga de Plata del festival de Málaga a la mejor actriz en 2010 y 2013. TCM invita a sus espectadores a conocerla más y mejor gracias a una entrevista que se emite mañana sábado a las 22:00h. A continuación, se emitirá uno de sus trabajos más recordados: Stockholm, dirigido por Rodrigo Sorogoyen.

La protagonista de títulos como La niebla y la doncella, Vulcania, Solo, y de series tan populares como El ministerio del tiempo se considera una afortunada. “Es una profesión muy difícil e inestable. La mayor parte de mis compañeros, más del 90%, no pueden vivir de su trabajo. Lo primero que recuerdo cada día es lo afortunada que soy”, explica.

Ante las cámaras de TCM recuerda que hay muchas maneras de ser actriz y de enfrentarse al trabajo. “Y a veces lo varías a lo largo de tu vida, dependiendo de los papeles que haces o de los momentos vitales en los que estás”, añade. “Lo que más me gusta son los retos. Vivo de ellos constantemente”.

A lo largo de los diez años que lleva en la profesión, la actriz madrileña ha percibido una evolución de los personajes femeninos tanto en el cine como en la televisión. “Creo que es importante que las historias que contemos nos incluyan a todos, no solo a una parte de la población. No debe ser solo una voz la que transmita la forma de ver el mundo. A veces buscamos respuestas y las historias nos transforman o nos ayudan a darnos cuenta de ciertas cosas. Y el no estar representado o representada en el cine hace que te sientas mal, reflexiona.

A lo largo de 2019 veremos a Aura Garrido en películas como El silencio de la ciudad blanca, dirigida por Daniel Calparsoro, y Los asesinatos de Goya de Gerardo Herrero. “El cine siempre me ha hecho soñar y si no viviera la experiencia de dejarme llevar y de envolverme en la magia que transmite una historia, no sé si seguiría en este trabajo, de verdad”, concluye. Palabra de actriz. Palabra de Aura Garrido.