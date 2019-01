El Ayuntamiento de Granada retira la escultura ‘Carne de vulva’ tras una queja de Ciudadanos

La Facultad de Bellas Artes de Granada presentaba en la mañana de este jueves una exposición del trabajo de su alumnado de Proyectos Escultóricos. La muestra A la calle ocupa varios edificios, algunos municipales y uno de ellos es el Ayuntamiento de la ciudad. Ahí, en su patio principal, estaba prevista la inauguración de la muestra a media mañana. Y allí estaba expuesta desde primera hora la obra Carne de vulva, un paquete como los que se compran en los supermercados que quiere ser un alegato contra el uso de las mujeres como objeto sexual. Representantes del equipo municipal de Ciudadanos han visto la obra y han instado a la retirada de la pieza por considerar que puede herir la sensibilidad de los visitantes. Los organizadores han decidido cambiar la muestra a otra sede municipal, a pocos metros de su localización original, para evitar la incomodidad del grupo de Ciudadanos.

“El Ayuntamiento es la casa de todos y hemos visto que había piezas peligrosas y creemos que, en cualquier caso, debe haber un control de qué piezas se exponen o no. No todo el mundo piensa como uno mismo y la libertad de uno acaba donde empieza la del otro”, explica Manuel Olivares, responsable de Ciudadanos en el Ayuntamiento. “En este caso, entendíamos que esta pieza hería la sensibilidad y que no es propio que el Ayuntamiento exhiba una obra así, en un lugar donde entra todo el mundo, niños incluidos”, ha concluido Olivares que, además, ha insistido en que la muestra tenía algún problema de seguridad “y filos cortantes”. Lo cierto es que a mediodía, la obra de las vulvas había sido cambiada de sitio mientras que otras piezas metálicas seguían en su sitio.

Tanto ayuntamiento como los organizadores de la muestra han preferido ser conciliadores con la petición de Ciudadanos. No obstante, María Leyva, concejal de Cultura socialista, ha comentado que le sorprendía “que se ofendan en Ciudadanos con cosas como esta y no se ofendan por el acuerdo entre el PP y Vox en el que ya se prevé que se va a salir perdiendo en la lucha contra la igualdad de mujeres y hombres”. La pieza artística, por otra parte, sigue en un edificio municipal, ha recordado la concejal.

Por su parte, Elizaberta López, comisaria de la exposición ha aclarado que “sencillamente, y entendiendo que algún sector de la población pudiera sentirse molesto, quizá por desconocimiento y por falta de costumbre, hemos optado por trasladarlo a otro de los espacios de la muestra”. López ha insistido en que la pieza es una más de las 200 expuestas, “obras que con tanto esfuerzo y cariño han realizado los alumnos de la facultad”, y que el mensaje que quiere lanzar la pieza trasladada es alertar y llamar la atención sobre la trata y la utilización de la mujer como objeto sexual.