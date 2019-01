El existencialista Sartre también exploró la risa

Es Dan Jemmet un dramaturgo de clara vocación universal. Dice de sí mismo que es un director un “poco bastardo”, que no se siente de ningún país. Británico afincado desde hace años en París, Jemmet viaja por toda Europa estrenando obras. El hecho de trabajar en un idioma que no es el suyo no le supone ninguna cortapisa. Más bien, al contrario. “Hay algo de liberador el hecho de trabajar en una cultura distinta a la tuya, en una lengua diferente. Esta sensación de libertad es muy interesante para trabajar en el teatro, porque el teatro es o, al menos debería ser, un espacio para el intercambio libre de ideas y de culturas. Si nunca me hubiera ido de Londres seguramente tendría una sensación muy potente de identidad cultural, algo que hubiera reducido mi capacidad de abrirme al mundo”.