Cuando John Lennon y Yoko Ono fueron detenidos en Mallorca por el secuestro de una niña

El 23 de abril de 1971, John Lennon y Yoko Ono fueron detenidos en Mallorca por el secuestro de una niña llamada Kyoko. Fue "un suceso extraordinario", según Marcos Cabotá Samper y Joan Bover Raurell. Y, sin embargo, cuando ambos empezaron a buscar más pistas, descubrieron que casi nadie lo recordaba. Así que, para rescatarlo, han rodado un cortometraje bautizado, precisamente, Kyoko, que se puede ver íntegro desde hoy miércoles en la web de EL PAÍS. La obra, de unos 20 minutos de duración, competirá por el Goya al mejor corto documental en la gala del sábado 2 de febrero.

"Conocimos la historia por casualidad y nos dimos cuenta que mucha gente no sabía nada sobre ella. Decidimos investigar, buscando durante meses a todas las personas que estuvieron implicadas en ese desafortunado evento y vimos que las piezas encajaban. Nos preguntábamos por qué la noticia no fue portada en los medios y nos dimos cuenta que en aquella época, durante la dictadura, eran otras noticias las que importaban. Eso hizo que aquel incidente se fuera diluyendo en la historia y nos pareció más que interesante recuperarlo. Ambos somos fans de John Lennon, y el documental no lo dibuja como un criminal, no lo es. Todo lo contrario, es una víctima de los impulsos que provoca el amor incondicional. Lo que sucedió aquellos días en Mallorca supuso el inicio del tercer y último acto de la vida de John Lennon. Todo lo que le sucedió después está relacionado", explican los directores de Kyoko en un comunicado.