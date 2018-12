Desde los grandes éxitos de Queen hasta la película ‘Coco’, lo más vendido de 2018 en Amazon.es

Fotograma de 'Coco'.

A punto de cerrar el año, Amazon hace un repaso de los libros, los discos, películas y videojuegos de mayor éxito en 2018. Según la lista de los best seller de la web de la firma de Seattle, el libro físico más vendido de 2018 es Las almas de Brandon, de César Brandon Ndjocu. El educador social guineano, ganador de la última edición de Got Talent España, es el autor de la obra de literatura y ficción más vendida, un recopilatorio de historias cortas, cuentos y poemas sobre el amor, la soledad, el olvido, el dolor, la alegría, la felicidad, la vida y la muerte con el que ha conquistado a los lectores este año. La novela más leída en 2017, Patria, narra el fin de la banda terrorista ETA a través de dos familias vascas; la obra de Fernando Aramburu se mantiene este año en el podio y ocupa la segunda posición. Tercera en el ranking de Amazon es María Dueñas, con el título Las hijas del Capitán, un libro que traslada al lector a la colonia española de Nueva York de mediados del siglo XX.

La vida de Freddie Mercury llevada al cine ha animado a los seguidores de Queen a revisitar sus mejores éxitos. Este año, el recopilatorio The Platinum Collection de la banda británica es el disco más vendido de Amazon.es. El resto de artistas que ocupan el top 10 son españoles. Pablo López, con el álbum Camino, fuego y libertad, se queda con el segundo puesto; y Pablo Alborán, con su trabajo Prometo, el tercero. El cantante malagueño y El Barrio son los únicos que se mantienen en el ranking respecto a 2017. Rosalía, Rozalén, Vanesa Martin, Manolo García, Izal y los chicos de OT destacan como novedades en la lista de 2018.

La infantil Coco, inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos, es la película más vendida. Un año más, los superhéroes y la saga Star Wars son los best seller. En esta categoría, que aúna cine y series de televisión, solo hay una producción española en el top 10, el filme Campeones, dirigido por Javier Fresser y protagonizado por Javier Gutiérrez. La única serie es Twin Peaks, que también fue la más vendida en 2017.

Una vez más, el fútbol vuelve a ser el rey del gaming: FIFA 19 es el videojuego más vendido. Los lanzamientos más relevantes del año, Red Dead Redemption 2 y Marvel’s Spider-Man, se colocan en el podio en segunda y tercera posición, respectivamente, seguidos por God of War. Clásicos como Mario Bross, The Legend of Zelda o Grand Theft Auto siguen siendo los favoritos de los clientes de la tienda online.