El Bellas Artes de Bilbao prevé invertir 22 millones en una ampliación

El Museo de Bellas Artes de Bilbao se ha marcado como objetivos para el periodo 2019-2022 alcanzar una cifra estable de 300.000 visitantes anuales, aumentar un 10% su grado de autofinanciación para llegar hasta el 50% de su presupuesto y lograr 4.000 asociados como Amigos del Museo.

Estos son algunos de los objetivos fijados por la pinacoteca bilbaína en su plan estratégico para los próximos cuatro años que, con una inversión total de 22 millones de euros, contempla como principal intervención la ampliación de sus instalaciones en 8.000 metros cuadrados, divididos entre la adquisición de un edificio auxiliar de 3.000 metros y una ampliación de otros 5.000 metros de la sede actual, donde se prevé la reordenación urbana del edificio para realizar la apertura de nuevos accesos, principalmente hacia la plaza Euskadi, donde se ubica la Torre Iberdrola.

Al nuevo edificio auxiliar, situado fuera del actual emplazamiento, se trasladaría el depósito de obras de arte, el archivo, la biblioteca y un nuevo Centro de Estudios y de Documentación de Arte Vasco, denominado Arteder.

Según ha señalado este miércoles Miguel Zugaza, director del museo, durante la presentación del nuevo plan, la idea es o adquirir un edificio o utilizar alguno propiedad de alguna de las instituciones presentes en el patronato del museo y adaptarlo a las necesidades físicas de la pinacoteca, para lo que se contempla un presupuesto de 4 millones y un periodo de obras y puesta en funcionamiento de unos 15 meses.

Respecto a la ampliación del edificio actual, el primer paso para este proyecto es la convocatoria "a principios de 2019", precisa Zugaza, de un concurso internacional de arquitectura para elegir un proyecto cuya ejecución tiene un periodo previsto de 45 meses.

Se trataría de liberar y habilitar en total unos 5.000 metros cuadrados para ampliar la superficie expositiva y crear nuevos accesos al museo. En ese sentido, el proyecto contempla, entre otras intervenciones, "abrir el museo por la parte de su entrada histórica", que permanece cerrada, para situar al Bellas Artes "de cara al nuevo Bilbao" que se ha abierto en el entorno de la Torre Iberdrola y la zona de Abandoibarra y el puente de Deusto.

El proyecto ofrece espacio para construir sobre y bajo rasante en el entorno de las dos plazas que rodean el museo, la plaza Arriaga y la plaza Chillida, que da a la actual entrada principal y el parque de Doña Casilda.

El nuevo Plan Estratégico 2019-2022 contempla dos grandes intervenciones: la reordenación de la estructura organizativa y el organigrama del museo y la propia intervención en el terreno de la ampliación de su infraestructura.

Zugaza ha señalado que, desde el objetivo de disponer cada año de "un presupuesto creciente", el museo va a dividir sus fondos en tres nuevas áreas de conservación de sus colecciones: Arte Antiguo, Arte Moderno y Obra sobre Papel, y Arte Contemporáneo y Audiovisual.

En el terreno artístico, el museo persigue "equilibrar" la importancia de cara al visitante de las exposiciones temporales y las exhibiciones de la colección propia que alcanza en la actualidad los 14.000 objetos.

Asimismo se van a ampliar y actualizar esos fondos propios con la adquisición de arte actual, principalmente de creadores vascos, porque el museo tiene "vocación de contar la historia del arte, también hasta la actualidad", ha señalado Zugaza.

Además de esas adquisiciones, el museo va a incorporar en su nueva etapa las bibliotecas y archivos personales de tres críticos y expertos de arte recientemente fallecidos, Xabier Sáenz de Gorbea, Francisco Calvo Serraller y Rosa Queralt.

Tras la toma de posesión de Unai Rementeria como nuevo presidente del patronato, que releva a Juan Mari Aburto, el museo ha dado también a conocer las principales cifras que maneja para el cierre del actual ejercicio 2018. Según sus previsiones, cerrará este año en torno a los 250.000 visitantes y los 2 millones de euros en ingresos propios. Para financiar los más de 22 millones que se invertirán en el plan estratégico, se van a solicitar dos créditos, uno para cada intervención (ampliación y edificio auxiliar) a sufragar entre las instituciones que constituyen el patronato.

En el capítulo del público, Zugaza ha señalado que su objetivo no es "ser más populares y que nos visiten más, sino que vengan públicos más diversos". En ese sentido ha remarcado que la pinacoteca no se va a centrar solo en "las visitas presenciales", sino que va a impulsar y mejorar la parte on line y la web del museo.

Entre los objetivos de su programación artística, la pinacoteca se ha marcado como prioridad "dar mayor relevancia a los fondos propios, al arte vasco, el arte realizado por mujeres y la progresiva incorporación de nuevas expresiones artísticas, sobre todo las audiovisuales".

Respecto al posible cierre del museo durante las obras, Zugaza ha adelantado que afrontar cierres temporales de en torno a un año y medio. Aunque para esta situación, el museo estudia realizar exposiciones temporales en otros emplazamientos. Por metros cuadrados, los 8.000 metros de la ampliación se dividirían en 1.500 para la colección permanente, 2.000 para el espacio dedicado a las exposiciones temporales, 1.500 para los depósitos, otros 1.000 para la atención al visitante, 1.000 más para el Centro de Estudios Arteder y la biblioteca y 500 para oficinas y el espacio educativo.