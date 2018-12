Muere a los 63 años Pete Shelley, fundador y vocalista de la banda punk Buzzcocks

El cantante Pete Shelley (Inglaterra, 1955), vocalista, guitarrista y fundador de la banda punk Buzzcocks, ha muerto a la edad de 63 años en Estonia —país donde había establecido su residencia— de un ataque al corazón, según ha informado su hermano Gary McNeish en las redes sociales. "Esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer, es decirte que mi hermano Pete Shelley tuvo un ataque al corazón esta mañana y ha fallecido", ha escrito McNeish este jueves en su cuenta de Facebook.

Shelley, cuyo nombre real era Peter McNeish, formó junto a Howard Devoto en 1976 la banda Buzzcocks, uno de los grupos fundamentales del punk rock británico formada en Bolton, en el área metropolitana de Mánchester. En 1978 publicaron su primer álbum, Another Music In a Different Kitchen. Un año antes habían lanzado Spiral Scratch, su primer EP y disco debut, editado y publicado por un sello discográfico fundado por ellos mismos llamado New Hormones. El grupo fue uno de los más importantes de la escena musical británica, aunque no tuvieron una proyección internacional comparable a la de otros grupos coterráneos y coetáneos, como Sex Pistols y The Clash.

Buzzcocks se separó en 1981 y desde entonces y hasta 1989 Pete Shelley se centró en su carrera como solista. Howard Devoto, por su parte, se lanzó a experimentar con su proyecto personal, Magazine, mientras que Shelley apostó por las canciones impetuosas que hablaban de relaciones amorosas y se dedicó al synthpop, un género musical popular en la década de los 70 derivado de la música electrónica que combinaba elementos del rock, la música disco, el pop o el new wave. Desde 1989 y hasta la actualidad, Buzzcocks volvió con giras y discos.

El nombre para el grupo lo eligieron Devoto y Shelley tras leer un titular de la revista Time Out que decía: "It's the Buzz, Cock!", en una reseña de la serie de televisión Rock Follies. La palabra "buzz" se utiliza para describir la emoción de tocar sobre el escario, mientras que "cock", en la jerga de Mánchester, se refiere a un compañero o amigo. El nombre para la banda, creían, capturaba la emoción del movimiento punk emergente.