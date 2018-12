Leticia Dolera lamenta que la polémica con Clotet se haya usado para desacreditar el feminismo

La directora y actriz Leticia Dolera ha hablado por primera vez este miércoles de la polémica con Aina Clotet, la intérprete que denunció que no la contrató para su serie Déjate Llevar por estar embarazada. Dolera ha hecho público un comunicado de tres páginas en Twitter en el que explica su decisión de no contratarla, lamenta que se haya utilizado la polémica para "tratar de desacreditar al movimiento feminista" y cuestionar sus años de compromiso con él y asegura que el problema se debió a un "error de comunicación" con Clotet.

Clotet aseguró el pasado 20 de noviembre que no fue contratada tras anunciar al equipo de rodaje que estaba encinta y pedir que se buscara alguna vía para que no afectara a la serie, aún por estrenar, como ocultar su embarazo con planos o con cambios de guión. Dolera la había seleccionado para uno de los tres papeles protagonistas, aunque no se había firmado ningún contrato. Y en cuanto supo que Clotet esperaba su segundo hijo, decidió romper el acuerdo. La actriz denunció: "Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad, consideraría todas las opciones para no excluirme por estar embarazada".

Estas son mis explicaciones de lo sucedido en “Déjate llevar”.

En Déjate llevar, serie centrada en tres mujeres que atraviesan una crisis vital, Clotet iba a encarnar a Cristina, una mujer que se toma la píldora sin que lo sepa su marido en el primer capítulo, y a partir de ahí, "reconecta con la sexualidad y empieza a tener aventuras", según palabras de Dolera. Celia Freijeiro fue elegida por la cineasta para sustituir a Clotet.

En el comunicado, difundido dos semanas después de hacerse pública la denuncia de Clotet —la directora dice haber tardado tanto tiempo porque estaba "en la recta final del rodaje" y porque han sido días "muy duros" para ella—, Dolera ha reconocido "la falta de entendimiento" con la actriz y ha lamentado "no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba", lo que las ha llevado a su juicio a "una situación de tensión y exposición pública".

No obstante, la directora de la serie ha justificado la decisión de no contratar a la actriz "al no encajar en el perfil del personaje protagonista para el que fue seleccionada en un primer momento". Según ha indicado, el equipo de la producción estudió durante dos semanas las razones por las cuales, aunque les "doliera", Aina Clotet "no podía encarnar el personaje".

Aquí es donde apunta a un error de comunicación, ya que se activó un proceso de casting que la actriz conoció por una tercera persona: "Fue una cuestión de horas". "Tanto yo como el productor como de la serie le pedimos disculpas en su momento, por teléfono y en persona. Aprovecho para volver a hacerlo, esta vez públicamente. Entiendo la tristeza que esta noticia y me hago cargo de su decepción", añade. "Siento mucho que en este caso, pese a intentarlo, no lográsemos una solución ideal", subraya Dolera, tras detallar las posibilidades y opciones que se barajaron para afrontar un rodaje con la protagonista embarazada.

"Se han dicho muchas cosas sobre mí, pero me ha dolido especialmente ver cómo se usaba esta situación para intentar desacreditar al movimiento feminista, tan necesario en nuestra sociedad, o para cuestionar mi compromiso", indica la directora en el comunicado, en el que pide una reflexión sobre la situación de las actrices embarazadas en la industria audiovisual.

Subraya que el papel representa a una mujer que no quiere quedarse embarazada, y que "en este caso era algo totalmente opuesto al personaje de Cristina". "Nuestro cuerpo también cuenta la historia", recuerda. Argumenta también que en el no pesó el estilo narrativo de la serie, rodada íntegramente en escenarios naturales y en la que no cabía optar solo por planos cortos, así como la imposibilidad de elaborar un plan de rodaje alternativo.

Se trata de una producción con 62 localizaciones naturales, con 94 actrices y actores, y un cambio implicaba "la no contratación de cuatro actores ya confirmados". También se descartó borrar su "barriga de embarazada en la post-producción" como propuso la actriz, que estaba dispuesta a costear con su sueldo este proceso. La productora ne negó porque no le parecía ético ni legal.

Dolera explica que tampoco vio posible que Clotet interpretara el papel que se reservó para ella en la serie, puesto que lo escribió pensando en sí misma y en experiencias muy personales. Confiesa que entiende que también rechazara un personaje capitular, "una aparición corta con algunas secuencias". Por todo ello, pide por afrontar esta situación como "una oportunidad para hacer una reflexión colectiva, constructiva, rigurosa y valiente entre profesionales del sector sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria". También propone abrir un diálogo con asociaciones como el Sindicato de Actores, el sindicato Tace, Proa o la Unión de Cineastas para tratar las dificultades de asegurar a actrices embarazadas o la vulnerabilidad de las mujeres en esta situación.

A las once de la mañana de este miércoles, el tuit de Dolera acumulaba 397 retuits, 1.100 Me gusta y 413 respuestas y Aina Clotet era trending topic. De momento, la actriz no ha contestado en las redes sociales.