Carolina Durante: “Los fans de ‘Operación Triunfo’ desean mi muerte”

Carolina Durante no había querido saber nada de Operación Triunfo, quizás por prejuicios, quizás porque simplemente estaban envueltos en una vorágine de éxitos que no les dejaba ver más allá, pero el fenómeno Amaia ya se estaba gestando a su alrededor. Y como parece que esta chica no deja a nadie sin conquistar con su personalidad, consiguió llegar a un bastión que aún quedaba ajeno a ella. “Yo ni la seguía en Instagram, nunca la habíamos escuchado cantar y de pronto… la vemos ahí, en una story, tan natural como es ella, cantando nuestra canción Himno titular”, recuerda Diego Ibáñez (Madrid, 1996), vocalista del grupo. Cuatro meses después, la banda estrena, junto a la extriunfita, Perdona (ahora sí que sí), un tema que ellos llaman el amaiazo debido al éxito y revuelo que se ha formado en torno esta colaboración, ya que la cantante no había sacado nada desde que salió de la academia.

Tras escucharla cantar en esta red social, el grupo decidió reunirse con ella en Madrid para conocerla. “Yo no estaba muy convencido con la idea, pero al escucharla cantar se me puso la piel de gallina”, explica Mario del Valle (Madrid, 1996), a la guitarra. Entre copa y copa, la conversación fluía como si se conocieran de toda la vida. De la nada, surgió una propuesta “por toda la cara”: “Oye, ¿y si hacemos algo juntos?”, le espetó sin pensar Ibáñez. Amaia respondió con un sí rotundo. Y lo que surgió como una broma bajo la embriaguez de la noche, cobra ahora sentido con esta canción que en menos de 24 horas se colocó entre lo más escuchado en las listas de streaming.

No todo fue un camino de rosas. Según cuenta la banda, muchos seguidores de OT se les echaron encima porque, además, se rumoreaba que Diego Ibáñez se había interpuesto en la relación entre Amaia y Alfred, su pareja dentro y fuera del concurso y con el que la cantante ha roto recientemente. “Os queréis aprovechar de ella”, “sois malas influencias”, “hijos de puta”, son algunos de los insultos que los fans de Amaia le profirieron al grupo en las redes sociales. “Los fans de Operación Triunfo son muy haters. Me han llegado a desear la muerte”, añade el cantante. Y ese mismo odio que despertó esta colaboración lo han querido reflejar en el vídeo, en el que sale el autor de la canción, Marcelo Criminal, acusando la banda de plagio y obsesionado con la cantante.

Siempre con la ironía y el humor muy presentes, el grupo ha sabido reírse de todo y de todos. Se hicieron notar a raíz de la canción Cayetano, en la que, al estilo de la película Selfie, el grupo se reía de toda una generación de gente joven, pija, votante de Ciudadanos y seguidores de Taburete. “Tenemos muchos amigos así, sabemos de lo que hablamos”, sostiene Martín Vallhonrat (Madrid, 1992), el bajista. Por parte del grupo liderado por Willy Bárcenas no recibieron feedback directo, aunque sí que les hicieron llegar el hecho de que el hijo del extesorero del PP decía no verse representado en la canción. No obstante, según dice Ibáñez, Cayetano no solo no ha molestado entre la gente a la que critican, sino que “se ha convertido en una especie de banda sonora de sus vidas y la llevan con orgullo”.

Con solo ocho temas en el mercado, Carolina Durante ha conseguido posicionarse como una de las bandas más prometedoras del mercado musical nacional y ya ha recorrido festivales de la talla del FIB, BBK, Sonorama o Mad Cool. “Hemos pasado de ser espectadores en festivales, a ser los grupos en cartel. Es una locura, es el cambio más fuerte que notamos”, confiesa Vallhonrat. “Eso y poderme hacer una foto con Kevin Shields. Yo ya me puedo morir tranquilo”, apostilla Del Valle.

Grupos como Los Planetas o Los Nikis ya han sucumbido a ellos, reconociendo su talento e incluso ayudándoles a tener más visibilidad. Algunos ya les han comparado con los autores del mítico El imperio contraataca, pero a ellos no deja de sorprenderle. “No pensamos que tengamos mucho que ver, pero son un referente para nosotros, así que nos hace mucha ilusión”, afirma el bajista. El líder, en cambio, cree que los Nikis deben pensar que son unos “cursis” comparados con ellos. “Yo soy demasiado intensito, un romántico”, explica el cantante.

Son un grupo de amigos que solo se lo quieren pasar bien y tienen claro que están llegando a metas inimaginables tras aquel día a la salida de un concierto en la Sala Ocho y Medio de Madrid en el que, de nuevo bajo el manto de embriaguez de la noche, decidieron que montarían una banda. Desde esa tarde han pasado ya casi dos años: “Nos podemos ir a la mierda, pero lo que hemos vivido no nos lo quita nadie”.