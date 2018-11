Amaia y Alfred rompen como pareja

Amaia y Alfred ya no están juntos. Después de varias semanas de rumores, fuentes cercanas a pareja de cantantes que salió de la pasada edición de Operación Triunfo confirman la ruptura a la revista ¡Hola!.

Las informaciones sobre una posible separación de la pareja circulaban desde hace semanas y ganaron fuerza después de que la revista ¡Qué me dices! publicara el pasado lunes unas imágenes donde aparecía la ganadora de OT 2017 recogiendo sus pertenencias de la casa de Alfred, en Barcelona. “Esta es la caja de Amaia”, se podía leer en un cartel pegado a la caja de cartón que portaba la artista, justo antes de subirse a un taxi para abandonar el lugar.

Aunque aún no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas, según la publicación, fue hace un mes cuando los extriunfitos decidieron tomar caminos separados. Una decisión que, parece, ha tomado Amaia, pero que no significa que los jóvenes hayan terminado mal su relación. Ejemplo de ello es que el pasado 19 de noviembre ambos coincidieron en la gala contra el sida People in Red en Barcelona y la navarra, aunque de manera ambigua, no dudó en hablar de su relación con el catalán. “Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, no tengo ningún problema”, dijo la artista sobre los rumores de ruptura. Eso sí, ni posaron juntos en la alfombra roja ni tampoco aparecieron juntos en las imágenes que publicaron en sus redes sociales aquel día.

Amaia y Alfred empezaron su relación en el concurso musical y fueron elegidos por el público para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, con el tema Tu Canción. Ambos confesaron entonces estar muy enamorados y así lo mostraban también en sus redes sociales, sobre todo Alfred, ya que Amaia apenas hace uso de estas herramientas.

Después de Eurovisión y la gira de conciertos de Operación Triunfo, llegaba el momento de empezar sus proyectos profesionales por separado, pero Alfred se encargó de demostrar que continuaban con su noviazgo publicando en julio una imagen de los dos juntos en la playa. Lo mismo ocurrió el pasado 13 de noviembre, cuando le dedicó a su ahora expareja un post muy romántico en su Instagram tras cumplirse un año de City of Stars, la canción que cantaron juntos durante el talent show y que escenificó el inició de su amor. "Fue esa noche de hace justo un año... El comienzo de otras miles de mágicas noches más. City of Stars fue la primera canción que nos unió, de muchas otras que ahora nos unen. Pero esa es única. No sabíamos lo que estaba pasando fuera de esa academia, a la que tanto le debemos, pero sí que sabía que con una canción tocada a cuatro manos podíamos tocar los corazones de muchos y parar el tiempo unos minutos", escribió Alfred en sus redes.

Ahora ambos continúan sus caminos, y esta vez separados también sentimentalmente. Amaia acaba de volver de Nueva York, donde ha trabajado en su primer disco para el que todavía no hay fecha de salida. Mientras, acaba de publicar su primera colaboración, nueve meses después de salir de OT. Se trata de un tema que ha grabado con Carolina Durante, el grupo madrileño con el que ya ha actuado en Barcelona y con cuyo cantante se rumorea que podría haber algo más que amistad. Por su parte, Alfred también ha terminado 1016, un disco que ha grabado él mismo y que publicará próximamente, según se puede entender tras su actitud en su cuenta de Instagram. Este martes, el artista ha realizado una serie de extrañas publicaciones con el fondo negro y sin ningún comentario, lo que podría significar la inminente llegada de su nuevo álbum. Una práctica que realizan grandes estrellas de la música como Taylor Swift para promocionar sus trabajos.