Amaia estrena su primer ‘single’, nueve meses después de salir de OT

Se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado el primer single de Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017. La navarra, de 19 años, acaba de estrenar su primer trabajo musical, Perdona (ahora sí que sí), una canción que ha grabado en colaboración con el grupo madrileño Carolina Durante, con quienes mantiene una buena relación y con quien ya ha actuado en otra ocasión.

Nueve meses después de que finalizara el programa y después de que todos sus compañeros ya han publicado sus canciones y algunos de ellos hasta un disco, Amaia era la única que hasta el momento no había sacado nada propio. Tras abandonar la academia, participar en Eurovisión y poner fin a la gira de conciertos que realizó por toda España junto a sus compañeros de Operación Triunfo, el futuro de la navarra era una incógnita. En este tiempo ha actuado en diferentes festivales, como el Primavera Sound en Barcelona en junio, el Universal Music Festival en Madrid en julio y en el Flamenco on Fire de Pamplona en agosto, pero nunca con temas propios, siempre versionando canciones.

Este viernes se ha estrenado Perdona (ahora sí que sí), pero los seguidores de la triunfita siguen a la espera de descubrir su proyecto completo, que ha grabado en Nueva York. “Va a salir cuando yo de verdad esté contenta, quizá más pronto de que se espera la gente, aunque no sé qué espera la gente”, explicó Amaia el pasado lunes en Barcelona, donde acudió a la gala contra el sida People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida.

No es la primera vez que Amaia y el grupo madrileño trabajan juntos. En octubre, carolina Durante actuaba en la sala Razzmattazz de Barcelona y Amaia sorprendió al público cuando subió al escenario a interpretar algunas canciones con la banda. La buena relación entre Amaia y Diego, el cantante del grupo indie, dio alas a los rumores sobre una posible relación entre ambos, algo que nunca han confirmado pero tampoco desmentido.

Amaia encontró el amor en la academia de OT. La navarra y Alfred, que quedó cuarto finalista y participó junto a ella en Eurovisión, comenzaron su noviazgo durante los últimos meses de programa y lo han mantenido fuera, pese a que los rumores sobre su ruptura no cesan. "Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, yo no tengo ningún problema. Al final los rumores van surgiendo y también dicen muchas otras cosas. No lo sé... no me importa, al final voy a seguir actuando con normalidad y naturalidad que es lo que siempre he hecho y no voy a dejar de hacerlo" zanjaba así Amaia la polémica a su llegada a la gala contra el sida.