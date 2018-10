Sin noticias del futuro de Amaia pero con otra actuación sorpresa

El futuro de Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, sigue siendo un auténtico enigma. Aún se desconoce si la navarra, de 19 años, sacará disco pronto y cuál será su estilo, pero lo que cada vez está más claro es que Amaia sigue sorprendiendo a todos sus seguidores en cada una de sus apariciones sobre los escenarios, de los que no se ha bajado tras su salida del programa que le dio la fama. Su última actuación ha sido este fin de semana, en Barcelona, cuando cantó en la sala Razzmattazz junto al grupo madrileño Carolina Durante.

No hay duda de que Amaia es una de las artistas más codiciadas del panorama musical español y, sea consciente o inconscientemente, ella sabe cómo meterse al público en el bolsillo. Además, gracias a su versatilidad musical consigue atrapar a toda clase de público. Lo consiguió en Operación Triunfo, donde conquistó a profesores, jurado y telespectadores. Y lo sigue haciendo ocho meses después de abandonar la academia que la presentó al mundo. Después de los conciertos programados junto a sus compañeros de OT –y de su participación junto a Alfred en Eurovisión–, la navarra sigue acumulando éxito aun sin haber publicado ninguna canción propia.

El pasado junio debutó en el festival de música Primavera Sound, celebrado en Barcelona, donde volvió a sacar a relucir su naturalidad. "Hay que romper prejuicios. Parece que hay distintos mundos que es imposible que se junten entre ellos y eso tiene que cambiar", dijo la artista sobre su cuestionado espacio en el festival indie por excelencia. Allí estuvo arropada por la banda catalana The Free Fall Band, la misma con la que consiguió atrapar al público del Teatro Real un mes después del Primavera Sound. El pasado 28 de julio, Amaia y el grupo de músicos catalanes hicieron magia con versiones de los Beatles, Mercedes Sosa o Maluma. “Me he emocionado un montón. Estoy temblando”, dijo la cantante tras adueñarse del imponente escenario.

Con un ecléctico gusto musical, Amaia no cesa en su intento de demostrar que no le teme a nada. A mediados de agosto fue en su tierra, Pamplona, donde se atrevió con el flamenco y sorprendió a centenares de personas congregadas en la plaza del Ayuntamiento haciendo suyos temas como Mi ruiseñor de Juanito Valderrama o Ay pena, penita de Lola Flores, en el festival Flemanco on Fire. “Muchas gracias por esta experiencia tan bonita. Fue súper emocionante”, escribió la navarra entonces en su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores.

Este fin de semana ha vuelto a Barcelona, donde se instaló el pasado septiembre para trabajar en su carrera musical, y sorprendió a los seguidores del grupo Carolina Durante con su actuación en la sala Razzmattazz. Amaia interpretó junto a Diego Ibáñez y el resto de la banda la canción Perdona, ahora sí que sí, y disfrutó como la que más sobre el escenario, donde no paró de saltar y brincar. Pero la relación entre los intérpretes de Cayetano y la cantante navarra no es de ahora. Este verano, la artista publicó en su Instagram un vídeo cantando un parte de Himno Titular, la canción del grupo madrileño que se hizo famosa durante el Mundial de Rusia.

Pese a que su tirón es máximo, poco se sabe de su carrera musical. Ni siquiera desde Universal, la discográfica que en un inicio mueve a los concursantes de OT, conocen sus pasos. Quien gestiona el presente y futuro de esta estrella emergente es su hermano Javier, siete años mayor que ella y del que ha dicho que fue quien la introdujo en este terreno. Ella misma reconoció en el Flamenco on Fire que su trabajo llegará "cuando esté listo" y ella "esté contenta", pero, de momento, habrá que seguir esperando.