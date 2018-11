Las palabras de Alfred que zanjan los rumores de separación con Amaia

El 13 de noviembre de 2017, en prime time y ante casi dos millones de espectadores, Operación Triunfo se consagró como el gran concurso de talentos en el que acabó convirtiéndose. Los responsables de ese inesperado éxito en la tercera gala del programa fueron Amaia Romero y Alfred García, dos concursantes que hasta el momento habían gustado a la audiencia pero que desde ese momento hicieron saltar todas las alertas. Alertas que se confirmarían cuando él se convirtiera en el cuarto clasificado del reality y ella acabará proclamándose absoluta ganadora.

La canción que unió sus destinos fue City of Stars, tema principal de la banda sonora de La La Land. A partir de entonces el concurso disparó sus audiencias (ya no bajó de los dos millones de espectadores) y ellos se convirtieron semana tras semana en favoritos del público. Además, a partir de entonces aparecieron de forma pública, sin esconderse pero sin hacer alarde de ello, como pareja, la pareja de la edición y del año. Cuando se cumple un año de aquella sentida interpretación al piano, Alfred ha querido recordarla en sus redes sociales, en las que es muy activo, con la etiqueta #1AñoDeCityOfStars.

"Fue esa noche de hace justo un año... El comienzo de otras miles de mágicas noches más. City of Stars fue la primera canción que nos unió, de muchas otras que ahora nos unen. Pero esa es única. No sabíamos lo que estaba pasando fuera de esa academia, a la que tanto le debemos, pero sí que sabía que de una canción tocada a cuatro manos podíamos tocar los corazones de muchos y parar el tiempo unos minutos", arranca su misiva García. Y sigue: "Y esa versión aún sigue sonando, y seguirá sonando, en la memoria de todos. También sonará en el coche de mis primas cuando van al cole, en el cierre de aquella discoteca, en las radios, en los remembers, en Cachitos de hierro y cromo, en el comienzo de una amistad, de banda sonora de esa primera cita, en tus cascos cuando sales a la calle, en el Bernabéu, en El Palau, en Diciembre y en mi interior para no olvidarme nunca de que lo hicimos".

A continuación, el cantante —a punto de sacar su primer disco al mercado, inmerso en la producción del mismo—, quiere agradecer a todos los que le han apoyado desde entonces. "Gracias a todos por recibir todo nuestro amor con más amor. Porque las historias solo existen si a alguien le emocionan. A mí aún me emociona. Gracias a todxs por hacerla eterna. Os agradezco todo el cariño con el que habéis participado en esta historia. Y como no, a mi compañera Amaia, por ser el acorde que completa mi canción".

En las primeras horas desde que se publicó, el post ha logrado 150.000 me gusta y cerca de 8.000 comentarios. Además de triunfar gracias a las sentidas palabras de Alfred, también lo ha hecho porque la carta parece una confirmación de que la pareja sigue junta, ante los varios rumores que la daba por rota. Unos rumores que se propagaron por las escasas apariciones conjuntas de la pareja; algo por otra parte bastante habitual, ya que no suelen prodigarse juntos. Además, Alfred graba estos días su disco en Barcelona y Amaia prepara sus nuevas canciones y hace unos días se dejaba ver en Nueva York. De hecho, la ganadora de OT —poco activa en redes sociales— ni siquiera le ha dado Me gusta a la publicación de Alfred; su última publicación en Instagram es del 24 de octubre.

Ese posible distanciamiento también llegó porque ciertos medios quisieron ver en la actriz Nerea Camacho como nueva pareja de Alfred. Algo que ella no ha dudado en desmentir en sus redes sociales con un comunicado: "Una revista española me ha emparejado con un cantante y amigo al que valoro mucho. Él y yo no mantenemos ningún tipo de relación más allá de la amistad, pero lo que me molesta no es el cotilleo en sí, si no la forma en la que se han referido a mí y a otras mujeres en el artículo. 'Una mujer que le persigue', 'ella va detrás de un cantante de un grupo madrileño'... Ninguna mujer tiene necesidad de ir detrás de nadie y aunque, repito, no tengo ningún tipo de relación con Alfred más allá de la amistad, en el caso de que la hubiera, una relación es de dos, nadie persigue a nadie. El micromachismo también está en el lenguaje".