Muere Miguel Romero ‘Esteo’, autor ‘maldito’ del teatro español

El dramaturgo cordobés Miguel Romero García, más conocido como Miguel Romero Esteo, (Montoro, 1930) ha fallecido este jueves a la edad de 88 años en Málaga. El autor era premio Nacional de Literatura Dramática, otorgado por el Ministerio de Cultura por su obra Pontifical, una crítica antisistema escrita en 1965 años pero que no se publicó en España hasta 2007.

Pontifical es, según su editora, un texto "mítico" de la historia del teatro español. Hasta su publicación, la única difusión con que contó fue una edición clandestina en ciclostil de 1970, aunque ya la había publicado la alemana Suhkamp Verlag en su serie Grandes Dramaturgos del siglo XX. "Es la salvajada mayor que he escrito, quizá por eso no se había publicado ni montado. Quisieron hacerlo en 1971, gracias a una traducción alemana. En el teatro Nacional de Basilea en Suiza y en el teatro Nacional de Praga. Ambos directores dijeron estar apasionados, pero temían ser expulsados del país si la montaban", comentó el día en que recibió la noticia del premio.

"Hay algo de justicia poética con este premio a un escritor inexistente a nivel nacional y por una obra de hace tanto tiempo y que fue prohibida en 1970 por la censura", reconoció en 2008. Romero Esteo se veía a sí mismo como un autro ninguneado por las autoridades: "Una vez fui a hablar al ministerio. Me atendió una especie de draculilla y le pregunté por qué me habían prohibido una obra infantil [El barco de papel]. Él me enseñó un dossier y me dijo que el que está prohibido era yo", recordaba. "Mis obras resultan atrangantadas y son casi virulentas".

Premio Europa de Teatro 1985, el autor era licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Filología Hispánica y fue profesor de Historia Social de la Literatura en la Universidad de Málaga, donde vivía desde los nueve años, con un paréntesis en Madrid en sus años universitarios.

En sus textos, el autor criticaba implacablemente el capitalismo del desarrollo económico y la producción industrial, y desde que publicó en 1972 Paraphernalia de la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación, estrenada en el Festival de Sitges y luego en la I Semana Antifranquista de la Universidad de París, pasó a nutrir la lista de autores malditos.

Dos años después escribió Pasadoble, estrenada en 1974 en el Festival de Teatro Nuevo de Madrid, y que se representará sin cesar durante varios años por toda España.

En 1979, su obra Pizzicato irrisorio y gran pavana de lechuzos le convierte en el único profesor universitario que figura, con un texto, en la serie de clásicos Letras Hispánicas de Ediciones Cátedra. En los 80 escribe obras como Tartessos, sobre los orígenes de la civilización hispana en Andalucía, y dirige, entre 1983 y 1984, el Festival Internacional de Teatro de Málaga. Otros de sus títulos fueron El vodevil de la pálida, pálida, pálida rosa, El romancero de la mar y los barcos, Origen de la guitarra andaluza en el contexto del Mediterráneo, Historia y musicología de los verdiales, Orígenes de Europa y coros de tinieblas, Raíz del folklore andaluz: los verdiales y Tartessos y Europa.

El Consejo Europeo de Estrasburgo le concedió en 1985 el Premio Europa, y en 1987 logró el de Teatro Enrique Llovet por Gárgoris, rey de reyes. En 1992, la Junta de Andalucía le otorgó el Premio Andalucía de Teatro. La Diputación Provincial de Málaga le nombró en 2000 hijo predilecto y le dio su nombre a varios edificios relacionados con la enseñanza y el teatro.